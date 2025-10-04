「大阪王将」コラボ弁当がローソン100で！これだけつまってお手頃価格

ローソンストア100では10月8日より、「大阪王将」とのコラボ商品を発売する。

「ロー100×大阪王将」コラボスタート！

100円台の商品を多く揃えたコンビニ「ローソンストア100」と、中華チェーン「大阪王将」のコラボーション。



専門店ならではの「本格的な中華の味わい」と、ローソンストア100ならではの利便性と価格を掛け合わせたコラボで、中華料理の定番である「餃子」「焼売」「炒飯」をはじめ、お弁当・お惣菜など幅広いラインアップを揃え、世代を問わず楽しめる内容となっている。

▲「大阪王将中華弁当」（626円）



大阪王将人気の点心、揚げ餃子･小籠包･焼売と、焼豚をトッピングした炒飯を一度に味わえる中華弁当。これぞ「大阪王将の味」を自宅でも楽しめる。

▲「大阪王将焼売弁当」（518円）



大阪王将の焼売は、国内産の豚肉と鶏肉を使用し、豚肉の旨味と筍の食感が絶妙な本格派の味。ご飯が進む味付けで満足間違いなしという。

▲「大阪王将豚肉と玉子炒め弁当」（498円）



大阪王将の「豚肉と玉子炒めの素」で炒めた豚玉ニラ炒めを盛付け。甘辛い味が、ごはんにぴったりの味付け。

▲「大阪王将 揚げ餃子おにぎり」（232円）



炊込みチャーハンに大阪王将の揚げ餃子をトッピング。ほんのり甘みのあるチャーハンと揚げ餃子の旨みがマッチする仕上がり。

▲「大阪王将 揚げ焼売おにぎり」（248円）



炊込みチャーハンに大阪王将の揚げ焼売をトッピング。ほんのり甘みのあるチャーハンと揚げ焼売の旨みがマッチ。ワンハンドで炒飯と揚げ焼売が楽しめる商品。

▲「大阪王将 豚肉と玉子炒め」（259円）



豚肉・玉子・ニラを大阪王将のタレで炒めている。 甘辛甜麺醤とごま油の香りで食欲をそそるという一品。

▲「大阪王将 中華セット」（322円）



大阪王将で人気の点心、揚げ餃子、焼売、小籠包が入った中華セット。おかずや、おつまみにもぴったりなんだとか。

▲「大阪王将 焼売4個入り」（322円）



国内産の豚肉と鶏肉を使用した、豚肉の旨味と筍の食感が絶妙な本格派の味。おかずや、おつまみにもおすすめとしている。

▲「揚げ餃子 3個入」（119円）



パリパリの皮とジューシーな豚肉の旨味があふれるおいしさ。具のジューシー感がポイントだそう。

▲「揚げ焼売 3個入」（162円）



豚肉の旨味と筍の食感が絶妙な焼売。クセになる食べ応えで、こちらも、おつまみにピッタリとしている。

手軽に食べられるって嬉しい！

手軽に、そしてこの価格で大阪王将の味が楽しめるって嬉しい〜！10品もあるから迷ってしまいそう。ビールと一緒にいただきたいっ！

（※文中の価格はすべて税込）