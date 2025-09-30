このページの本文へ

旬のウニが110円！ はま寿司「うにと旨ねた秋祭り」10月1日から

2025年09月30日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　はま寿司は10月1日より「はま寿司 うにと旨ねた秋祭り」を全国の店舗で開催します。

天然ウニの「うにつつみ」が110円！

　今回のフェアでは、天然ウニを使った「うにつつみ」をはじめ、九州産アジを大葉と特製味噌で和えた「九州産 あじのたたき大葉つつみ」、脂がのった「静岡県焼津産 一本釣りとろかつお」、ウニのジュレをのせた「活〆まだい」など、110円で味わえる寿司が登場します。

▲うにつつみ　110円

▲九州産 あじのたたき 大葉つつみ（みそ和え）　110円

▲静岡県焼津産 一本釣りとろかつお　110円

▲活〆まだい ～うにの特製ジュレのせ～　110円

「活〆かんぱち」「本鮪中とろ」など旬の豪華ネタも！

　ほかにも「京都舞鶴港水揚げ しめさば」や「国産牛のそぼろいなり」、「えび（岩塩ガーリックオニオン）」といった176円のメニュー、さらに「鹿児島県産 活〆かんぱち」や「大切り本鮪中とろ」のような豪華な一貫も用意されています。

▲京都舞鶴港水揚げ しめさば　176円

▲国産牛のそぼろいなり　176円

▲えび（岩塩ガーリックオニオン）　176円

▲鹿児島県産 活〆かんぱち　319円

▲地中海産 大切り本鮪（ほんまぐろ）中とろ　319円

サイドメニューには「うに入りクリームコロッケ」や
新スイーツも仲間入り！

　サイドメニューでは「濃厚うに入りクリームコロッケ」や「辛子れんこん風ふわふわ天」、デザートには「クッキー＆クリームパルフェ ベリーソース添え」が登場します。

▲濃厚うに入りクリームコロッケ（3個）　297円

▲辛子れんこん風 ふわふわ天（おろし添え）　242円

▲クッキー＆クリームパルフェ ベリーソース添え　429円

秋の味覚が勢ぞろい！

　110円から楽しめる寿司が中心ながら、かんぱちや本鮪中とろのようにちょっと豪華なネタまでそろっているのが魅力的！　さらに揚げ物やデザートまで幅広くラインアップされているので、何度か足を運びたくなります。

※価格は税込み表記です。

