【困惑】バーガーキング、“パティ飯”を販売。とっくにバーガーじゃない

バーガーキングは9月26日10時～10月9日の2週間限定で「オン ザ ビーフ」3種を発売します。

シンプルに牛肉のパティを楽しむ

「オン ザ ビーフ」3種を発売

今回、本格バーガーのおいしさの決め手である“直火焼きの100％ビーフパティ”をそのまま味わえる商品として、塩コショウでシンプルにパティを楽しむ「オン ザ ビーフ」をはじめ3種のメニューを用意。



ビーフパティは直火焼きすることで、余分な脂を落とし、かつ肉汁を閉じ込め、ジューシーかつスモーキーな味わいだといいます。

▲オン ザ ビーフ（塩コショウ） 350円

※＋350円でビーフパティを2枚に変更可能

直火焼きの100％ビーフパティをシンプルに塩コショウで味わう商品。直火焼きのジューシーでスモーキーな味わいをダイレクトに堪能できます。

▲ソース オン ザ ビーフ 450円

※＋350円でビーフパティを2枚に変更可能

スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類から選べるソースを合わせたメニュー。

特製ソースには、唐辛子の辛味×ニンニクの旨味に豆板醤の隠し味をプラスした「スパイシーソース」、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の「テリヤキソース」、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「BBQソース」の3種類が用意されています。

▲ライス オン ザ ビーフ 450円

ビーフパティに京都の老舗米屋 八代目儀兵衛と共同開発した特製ライスパティを重ねたメニューです。

ライスパティには、白米と金のいぶき（玄米）をブレンドした専用米を使用し、一粒一粒の輪郭が際立つ食感とお米本来の甘さを感じられるそうです。

もはやバーガーの体を成していない……！

直火焼きパティならではの香ばしさとスモーキーな風味を、シンプルに堪能できるメニューとして話題性も十分です。



ハンバーガーチェーンで「パティだけ」といった、素材を単体で楽しめることは珍しく、大胆なメニューといえるでしょう。



それにしても……。パティだけ、パティとライスパティだけといったこれらのメニューは、もはやハンバーガーとしての体裁を失っています。「それでいいの？」というツッコミも予想されますが、思い切ったメニュー展開に挑むバーガーキングに、思わず賞賛の声をあげたくなります。



販売期間は2週間と短いため、気になる人は早めにチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。