魁力屋で10月1日スタート

豪快ボリュームの「生姜醤油肉つけ麺」が期間限定で！食欲の秋にガツン

2025年09月28日 16時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

がっつり、でもさっぱり！

　「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、期間限定メニュー「生姜醤油肉つけ麺」各種を10月1日から販売開始する。

魁力屋から秋の一杯「生姜醤油肉つけ麺」

　旬の生姜と甘辛い特製肉をたっぷりのせた新商品が初登場。

　「生姜醤油肉つけ麺」は、山盛りもやしとお肉でボリューム満点、香り豊かな全粒粉入りの食べごたえある特製太麺を温かいつけ汁で堪能できる一杯。

　つけ汁は生姜香るキレのある醤油たれにまろやかな背脂を重ね、奥行きのある味わいに。麺と具材をたっぷりと絡めて食べることをおすすめしている。

　サイズは2種類並と大の2種類。また、味玉がないバージョンも用意。

■生姜醤油肉つけ麺　並1078円、大1232円
■生姜醤油肉つけ麺（味玉なし） 並946円、大1100円

　販売店舗は相模原緑が丘店、イオンモール須坂店、イオンモール浜松志都呂店、門真店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く、全店舗。

香りも良さそう〜！

　おなじみの茶色い生姜（根ショウガ）は通年販売されているが、実は旬が秋。新商品は、生姜をたっぷり味わえるだけではなく、がっつり濃厚な味わいとボリュームも楽しみな一杯に仕上がっている。生姜の香りも存分に楽しみたい！

　販売は材料がなくなり次第終了のため、チェックはお早めに！

　（※文中の価格はすべて税込）

