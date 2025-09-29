日清「背脂醤油ラーメン」3食パック、人気の京都ラーメンが袋麺に

日清食品は「魁力屋監修 背脂醤油ラーメン 3食パック」（440円）を10月6日に全国で発売する。

幅広い世代から人気！「魁力屋」の袋麺が登場

京都市に本店を構えて全国的に展開するチェーン「ラーメン魁力屋」監修による新商品が登場。

「魁力屋監修 背脂醤油ラーメン 3食パック」は、お店で一番人気のメニュー「京都背脂醤油ラーメン」の味わいを表現した商品。熟成感のある"たまり醤油"を使用した醤油だれをベースに、鶏ガラのコクと背脂の旨みをきかせた味わい深いスープは、歯切れの良い中細ウェーブ麺と相性抜群という。



■「ラーメン魁力屋」



醤油や麺にこだわったラーメンは、「毎日食べても飽きがこない」と評判。一番人気のメニュー「京都背脂醤油ラーメン」は、大豆の旨みを引き出した「特製醤油」をきかせたコク深いスープと、スープとのバランスを考えて開発された麺が特長。

ファンは食べ比べてみて！

手頃な袋麺3食パック。最近は5食パックではなく2〜3食入りのものが増えている印象。食べきりやすくてありがたい。

お店で味わうようなこだわりのおいしさを、家庭で手軽に楽しめるのが嬉しい！「魁力屋」ファンの方も、まだ食べたことのない方も気軽に試せる一杯では。

（※文中の価格はすべて税込）