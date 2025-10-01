本鮪中とろが120円～！ バター醤油に海鮮巻きも！ スシロー秋のフェア

すしチェーン「スシロー」は10月1日から、創業以来のこだわりである“鮪】を中心とした新商品を全国の店舗で発売します。

“本鮪”の中とろが120円～！

10月から42年目を迎えるスシローでは「すしに真っすぐ！」を掲げて渾身の商品を展開。

▲本鮪中とろ 120円～（10月1日～13日は120円～、14日以降180円～）

注目は鮪の王様とされる本鮪の中とろで、10月13日まで特別価格120円から楽しめます。口の中でとろける脂と旨みを、この期間に手頃な価格で味わえます。

手巻きや漬け、炙りなど

ひと手間をかけた商品を多数ラインアップ！

さらに、13種類の具材を店内で手巻きした「スシロー海鮮巻き重ね（秋）」や、まぐろや真鯛をオリジナルの煮切り醤油で漬けた「煮切り醤油漬け」など、ひと手間加えた商品が登場します。

▲スシロー海鮮巻き重ね（秋） 260円～

▲厳選まぐろ赤身 煮切り醤油漬け 180円～

▲活〆真鯛 煮切り醤油漬け 260円～

▲天然鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻 360円～

▲本ずわい蟹と天然鮪ねぎとろ手巻 360円～

バター醤油の創作すしも登場！

また、新たにバター醤油を使った創作すしが仲間入りします。赤えびや牡蠣、帆立を香ばしく炙ることで、ネタの旨みとバターのコクが一体となった食べ応えのある味わいに仕上がっています。

▲炙り赤えびバター醤油 200円～

▲炙り牡蠣バター醤油 360円～

▲炙りまるごと帆立バター醤油 250円～（10月26日まで、55万食限定）

旬のかつおやさんまも登場！

さらに、一本釣りかつおを使った「とろかつお」や、秋の味覚「北海道産さんま」など、旬を感じられる商品も揃います。

▲とろかつお 120円～

▲北海道産さんま 180円～

スシロー42年目のこだわり新商品！

お手頃価格の本鮪中とろをはじめ、季節の味覚や創作すしまで幅広いラインアップが並ぶ今回のフェアは、何度訪れても新しい楽しみがありそうです。

新作のバター醤油の創作すしも気になるラインアップで登場します。特に帆立のバター醤油は、数量限定なので早めに味わっておきたい一品ですね。

※価格は税込み表記です。