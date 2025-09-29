AIエージェントが訪問看護計画書ドラフトを自動生成、「訪問看護計画書をAIでかんたん自動作成」リリース

株式会社カナミックネットワークは9月25日に、訪問看護事業所向けサービスとして、AIを活用した訪問看護計画書自動作成機能のリリースを発表した。同機能では、AIエージェントが訪問看護計画書のドラフトを自動生成する。アセスメント情報や過去の看護記録・報告書、サービス担当者会議の要点をもとに、訪問看護計画書（目標、援助内容、頻度・期間等）の草案を作成。看護師は確認・追記・調整に専念できるとしている。

訪問看護の現場において、医師の指示書やアセスメント、サービス担当者会議の内容を踏まえた計画書作成には専門知識が求められ、時間もかかるという。一方で、人手不足や勤務シフトの複雑化により、書類作成負担は業務を圧迫する要因にもなっているとのこと。そこで同社は、現場の生産性向上・業務負担の軽減・ケア品質の向上に向けて、AIを活用した訪問看護計画書の自動作成機能をカナミッククラウドサービス上で提供するという。

「AI訪問看護計画書自動作成機能」の利用によって、訪問看護計画書作成にかかる時間を削減し、訪問看護の生産性向上に貢献するとしている。また、すでにリリース済みの「AI訪問看護報告書自動作成機能」や「AI訪問看護サマリ自動作成機能」、「AI訪問看護情報提供書自動作成機能」などのAIサービスと組み合わせてることで、事業所の売上拡大や業務効率化の推進を支援するとしている。

同機能を通じて、訪問看護事業所の経営効率の向上、スタッフが働きやすい環境の整備、利用者へのサービス品質向上に寄与していくとしている。