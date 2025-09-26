建設業界特化型の求人・転職サービス「ビルダーワーク」提供開始

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッドは9月17日に、建設業界に特化した求人・転職サービス「ビルダーワーク（Builder Work）」の提供開始を発表した。同サービスでは、アンドパッドが培ってきた建設業界における知見と開発力を生かし、企業と求職者双方の人材マッチングに貢献するという。

「ビルダーワーク」では、経験職種や工事種類、保有資格など建設業界特有の情報をデータ化することで、ディープかつ高精度なマッチングを実現するとのこと。企業と求職者双方のミスマッチによる早期離職を防ぎ、人材の定着・活躍を支援するとしている。主な特徴として以下を挙げている。

・建設業界に特化、職種や職位別など細かな条件でのマッチングを実現

・独自に市場データを分析し、最適な求人票を提案 ・建設業界経験者かつDXに詳しいアンドパッドのエージェントが、適切な出会いを創出

・AIによる職務経歴書・履歴書・自己PRの自動生成、また、求人票の自動生成機能、自動マッチングシステムを提供（※今後開発予定）

また、独自に市場を分析し調査結果を順次公開していく予定という。建設業界の労働環境の変化を客観的に示すことで、業界全体の透明性向上に貢献するとのこと。アンドパッドは、同サービスを通じ、建設業界で働く人々のキャリア形成と企業の採用成功を支援することで、業界全体の活性化と持続的な発展に貢献していくとしている。