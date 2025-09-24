⼀般社団法⼈コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月23日、年間を代表するゲームタイトルを選考・表彰する「日本ゲーム大賞2025」の結果を発表した。

大賞はアトラスの「メタファー︓リファンタジオ」に決定。東京ゲームショウ2025オフィシャルサポーターを務める本郷奏多さんからは「僕⾃⾝、（⼤賞作品を）最後までワクワクしながらプレイさせていただいて、すごいストーリー展開と、綺麗なグラフィックと、素晴らしい⾳楽と、本当に夢中になって、ゲーム体験をしたことを覚えています」とコメントが寄せられている。

経済産業⼤⾂賞には「Nintendo Switch 2」（任天堂）、ゲームデザイナーズ⼤賞には「INDIKA」（Odd Meter Games）がそれぞれ選定された。

©11 BIT STUDIOS S.A.. ALL RIGHTS RESERVED. 11 BIT STUDIOS is a registered trademark of 11 BIT STUDIOS S.A.. Odd Meter and INDIKA are registered trademarks of Odd Meter. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

年間作品部⾨の優秀賞には「モンスターハンターワイルズ」「真・三國無双 ORIGINS」「ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…」「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」「⿓が如く８外伝 Pirates in Hawaii」「ファンタジーライフｉ グルグルの⻯と時をぬすむ少⼥」「ELDEN RING NIGHTREIGN」など人気シリーズの大作が並ぶ。

「都市伝説解体センター」「⾸都⾼バトル/TokyoＸ tremeRacer」「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」といった新規IPも受賞しており、ヒット作の充実した1年だったことがわかる。

※2024年4⽉1⽇から2025年5⽉31⽇までに⽇本国内で発売された作品が対象。

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

© Genki Co., Ltd.

ブレイクスルー賞には「Clair Obscur: Expedition 33」（Kepler Interactive）が選ばれた。多くのユーザーを魅了した独自のバトルシステムが評価された形だ。

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.

ムーブメント賞は「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケモン）が受賞。手軽にポケモンカードをコレクションできることでユーザー数を爆発的に拡大し、一大ムーブメントを起こした点が評価されたとのこと。

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ゲームデザイナーズ⼤賞には「INDIKA」（Odd Meter Games）が選ばれ、審査委員長の桜井政博⽒より受賞理由が「ほかの作品では味わえない世界観や雰囲気作り」にあると語られた。

ユーザーからは「メタファー大賞マジ嬉しい」「首都高バトルが入るのは奇跡」「expedition 33は神作だよほんと」と祝福の言葉が寄せられている。

また、東京ゲームショウ2025にて発表・展示されているすべての未発売作品を対象に、ユーザーからの一般投票で決まる“日本ゲーム大賞2025「フューチャー部門」”の発表は9月28日13時より行われる。

2024年の時は「メタファー︓リファンタジオ」はじめ、今回大賞・優秀賞を受賞したタイトルが多く含まれていた。なかには現在も未配信の「アークナイツ：エンドフィールド」「レイトン教授と蒸気の新世界」なども受賞しており、続報が待たれるところだ。

今年はどんなタイトルがゲームファンの期待を集めることになるのか、そちらの発表にも注目したい。