TGS2025にて『ボダラン4』のステージ「ヒャッハーは地球を救う！…かもしれない」が開催決定！

2Kは、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の「ボーダーランズ」シリーズ最新作『ボーダーランズ4』について、2025年9月25日から9月28日まで開催する「東京ゲームショウ2025」のセガ／アトラスブースにてプレイアブル出展すると発表。

ブースでは、発売中のPlayStation製品版の試遊に加え、10月3日発売予定のNintendo Switch 2版も体験できるほか、本作の世界観を再現したフォトスポットも用意している。試遊やフォトスポットに参加した人には、非売品オリジナルグッズのプレゼントや特製カプセルマシンへのチャレンジ権を進呈する。

さらに、TGS最終日となる9月28日には、TGS2025公式メインステージにて、大ヒット記念イベント“『ボーダーランズ4』TGSスペシャルステージ「ヒャッハーは世界を救う！…かもしれない」”の開催も決定。

当日は、『ボーダーランズ4』の開発スタジオであるGearbox代表のランディ・ピッチフォード氏が登壇し、今後配信予定の「ヴォルト・ハンターパック」に含まれる新しいプレイアブルなヴォルト・ハンターに関する最新情報を発表予定。

また、俳優／TGSオフィシャルサポーターの本郷奏多さん、ゲーム好きとして知られるマヂカルラブリーの野田クリスタルさん、ボダランシリーズ大ファンのゲームストリーマーすでたきさん、そして本作のヴォルト・ハンター「ヴェックス」役の声優・黒木ほの香さんの4名を迎え、『ボーダーランズ4』の4人協力ゲームプレイも披露する。

さらに、スペシャルゲストとして、なぜか、ちぃたん☆も登場予定で、盛りだくさんの大興奮ステージを届けるという。

【ブース】ビジネスデイ・一般日

Hall4 04-N06 セガ／アトラスブース

発売中のPS5版ゲーム試遊に加え、2025年10月3日発売予定のNintendo Switch 2版も試遊可能。試遊やフォトスポットに参加した人には非売品オリジナルグッズのプレゼントや特製カプセルマシンに参加できる予定だ。

【ステージ】2025年9月28日11時30分～12時30分

TGS2025公式サイト「公式番組」「ステージプログラム」

2K／テイクツー・インタラクティブ・ジャパン

『ボーダーランズ4』TGSスペシャルステージ「ヒャッハーは世界を救う！…かもしれない」

登壇者（予定）：

ランディ・ピッチフォード氏（Gearbox社長）

本郷奏多さん（俳優／TGSオフィシャルサポーター）

野田クリスタルさん（マヂカルラブリー）

黒木ほの香さん（『ボーダーランズ4』ヴェックス担当声優）

すでたきさん（ストリーマー）

ちぃたん☆（ゆるキャラ）

平岩康佑さん（MC／eスポーツキャスター）

ステージ概要：

リミッター外してみんなでヒャッハーしようぜ！ 9月12日に発売されたシリーズ最新作『ボーダーランズ4』のステージイベントを実施。さまざまな角度から発売直後の『ボーダーランズ4』の魅力に迫る。

・開発スタジオGearbox社長のランディ・ピッチフォード氏より、『ボーダーランズ4』DLCにて追加予定の新しいプレイアブルなヴォルト・ハンターに関する最新情報の発表

・登壇ゲスト4名（本郷さん／野田さん／すでたきさん／黒木さん）による『ボーダーランズ4』協力ゲームプレイ公開企画（マップ探索～ボス戦に挑戦）

・ちぃたん☆とクラップトラップによるオリジナル「ボダラン体操」披露！

・スペシャルゲストからの特別メッセージ＆映像公開（詳細は当日に発表予定）

当日会場でイベントを観覧した人には、最新作に登場する敵キャラクターの「リッパー」になれるマスクや銃デザインのうちわ、人気キャラクターがデザインされた缶バッチ、ステッカーにオリジナル仕様のRed Bullなどの豪華な非売品グッズも配布。

【配信サイト】

※当日の登壇者やイベント内容は、事前告知なく一部変更となる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※本作はCERO「Z」タイトルです。ステージ観覧は18才以上のみとなります。年齢を確認できるものをお持ちの上ご来場ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

"PlayStation" および "PS5" は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。