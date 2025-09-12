2KとGearbox Softwareは9月12日、待望の傑作シューティングRPGシリーズ最新作となる『ボーダーランズ4』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）］を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに9460円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

なお、本作はNintendo Switch 2でも発売予定。こちらの発売日は、10月3日となる。

『ボーダーランズ4』発売記念シネマティックトレーラー

https://youtu.be/d146q_w-_sY

Gearbox創業者兼社長 ランディ・ピッチフォード氏コメント 「9月12日、『ボーダーランズ4』がこのシリーズを世界的なゲームに育ててくれたファンの皆様もとで再びヒャッハーの嵐を巻き起こします。ここまでGearboxのチームはファンの皆様とともに「ボーダーランズ」というワイルドな体験をしてきましたが、この『ボーダーランズ4』は、シリーズ史上最大かつ最高のゲームとなるよう、私たちのすべてを注ぎ込んでいます。」

『ボーダーランズ4』の特徴

本作では、オープンマップ化され、広大でシームレスに繋がった惑星カイロスを舞台に、冷酷な独裁者タイムキーパーの支配に立ち向かうことになる。何千年もの間、タイムキーパーはこの惑星の存在を隠し、人造兵士の軍隊「オーダー」を操り、「ボルト」と呼ばれるサイバネティック・インプラントで住民を支配してきたのだ。

プレイヤーはこの惑星カイロスを縦横無尽に探索しながら、新旧のユニークなキャラクターたちと出会ったり、危険な生物との戦いに挑みながら冒険を進める。物語の舞台となる4つの地域には、圧政からの解放を求める勢力が存在し、彼らと出会うことでまた戦いの幅も広がっていく。道中で出会う仲間たちの協力も得て暴れまくることで、敵はヴォルト・ハンターが操る多彩な能力と膨大な武器の数々を思い知らされることになるだろう。

『ボーダーランズ4』はシューティングRPGというジャンルを確立した開発スタジオが、満を持して送り出すシリーズ史上最高に野心的な作品。ファンにおなじみの「ボーダーランズ」体験はそのままに、ゲームプレイとストーリーテリングを新たな手法で進化させている。その概要を紹介しよう。

●冷酷な独裁者が支配する新たな惑星を舞台に、バッドアスなヴォルト・ハンターたちが数十億種類もの強力な武器を操り、激しいアクションを繰り広げる。

●シリーズ史上最も奥深く多彩なスキルツリーによって、かつてない自由度のビルド構築が可能に。さらに戦利品集めのスケールも過去最高になり、各自のプレイスタイルにあった理想のビルドを追求できる。

●エリア間をシームレスに移動できるため、プレイヤーはイベントやサイド・ミッションが満載の世界に没入して探索が可能。

●新たな移動メカニックが追加され、バトルがより立体的に。デジランナー・ビークルをほぼどこにいても呼び出すことができ、カイロスの美しい環境を風を切って走り抜けられる。

●自由度の高い探索と戦闘、手に汗握るボスバトル、膨大な数の戦利品集め、個性的な新旧キャラクターとの遭遇など、没入感あふれるSFアドベンチャーをソロプレイまたは最大4人の協力プレイで楽しめる。

『ボーダーランズ4』ではオンラインで編成したパーティーをゲームモードを変えても維持できるため、気軽に協力マルチプレイに参加できる*。また、協力プレイでより楽しめるように設計されており、インスタンス化された戦利品、ダイナミックなレベル調整、個別の難易度設定などによって、仲間と一緒に楽しく冒険を続けられる。

さらに、無料および有料の発売後コンテンツの配信が多数計画されている。詳細は下記ロードマップ、またはこちらの記事をチェックしてほしい。

【スクリーンショット】

各エディションの内容をチェック！

『ボーダーランズ4』は、通常版、デラックス・エディション、超デラックス・エディションの3つのエディションを用意。日本では、通常版と超デラックス・エディションのPlayStation 5版がパッケージ版、ダウンロード版ともに発売となり、そのほかのプラットフォーム、およびデラックス・エディションはすべてダウンロード版のみの発売となる。

※Nintendo Switch 2の詳細に関しては後日お知らせします。

＜各エディション 日本発売詳細＞

◼️通常版

対応機種 パッケージ版＆ダウンロード版）：PS5／Switch 2（10月3日発売）

対応機種 ダウンロード版のみ：XSX|S／PC（Steam／Epic Games Store）

価格：9460円

収録内容：ゲーム本編

◼️デラックス・エディション

対応機種 ダウンロード版のみ：PS5／XSX|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Switch 2（10月3日発売）

価格：1万3860円

収録内容：

・ゲーム本編

・怒りのファイアーホーク武器スキン

・お尋ね者パックバンドル**

- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスが登場する4つの発売後DLCパック

- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ

- 4つの新しいビークル

◼️超デラックス・エディション

対応機種 パッケージ版＆ダウンロード版：PS5

対応機種 ダウンロード版のみ：XSX|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Switch 2（10月3日発売）

価格：1万6500円

収録内容：

・ゲーム本編

・怒りのファイアーホーク武器スキン

・お尋ね者パックバンドル**

- 特別なエリア、新しいミッション、固有のボスを含む4つの発売後DLCパック

- 固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ

- 4つの新しいビークル

・ヴォルト・ハンターパック***

- 新しいヴォルト・ハンター 、ストーリーおよびサイド・ミッションを含む2つのストーリーパック

- 新しい2つのマップエリア

- 新しい武器と装備

- ヴォルト・ハンターの新しい追加カスタマイズ

- ECHO-4の新しいカスタマイズ

・華麗なオーダーパック

- ヴォルト・ハンタースキン 4種類

- ヴォルト・ハンターの頭部 4種類

- ヴォルト・ハンターのボディ 4種類

PC（Steam／Epic Games Store）で購入後は、NVIDIA GeForce NOWでもプレイ可能になる。

*オンラインプレイにはインターネット接続が必要です。クロスプレイにはSHiFTアカウントが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには別途有料のサブスクリプション加入が必要です。利用規約が適用されます。

**『ボーダーランズ4』 お尋ね者パックバンドルは、本編発売後の4つのDLCパックで構成されています。お尋ね者パックバンドルは、『ボーダーランズ4』デラックス・エディションと超デラックス・エディションに収録されています。お尋ね者パックバンドルと、そのバンドルを構成する個々のDLCパックは、発売時に別途購入することも可能です（ゲーム本編が必要です）。各DLCパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

***『ボーダーランズ4』 ヴォルト・ハンターパックは、本編発売後の2つのDLCパックで構成されています。ヴォルト・ハンターパックは、『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションに収録されています。ヴォルト・ハンターパックと、そのバンドルを構成する個々のDLCパックは、発売時に別途購入することも可能です（ゲーム本編が必要です）。各DLCパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

"PlayStation" および "PS5" は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。