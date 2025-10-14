『ボーダーランズ4』の追加コンテンツに関する最新情報をPAX Australiaにて発表！

Gearboxと2Kは10月14日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ボーダーランズ4』について、先週末に開催されたPAX Australiaにて、発売後追加コンテンツ（ロードマップはこちら）に関する最新情報を発表した。

お尋ね者パック1：「ラッシュの傭兵記念日物語」

お尋ね者パックは小規模ながら魅力あふれる有料のDLCストーリーコンテンツ。

パック1では一連の新たなメイン・ミッションの中で、プレイヤーはラッシュとチームを組み、タイムキーパーたちに傭兵記念日の真の意味を見せつける。友人や家族と一緒に撃ちまくり、戦利品をゲットしまくるには絶好の機会になるだろう。レジェンダリー装備も手に入るかもしれない。

お尋ね者パック1には、ゲームプレイを通じて獲得できる24個のカスタマイズ・アイテムと4つの装備（リロール可能）を収録したヴォルトカードが含まれる。

リロール可能な装備は何度でも獲得できるので、特定のビルドにぴったりあう装備を手に入れるチャンスだ。お尋ね者パック1のヴォルトカードで獲得できる戦利品の内訳は以下になる。

●リロール可能な武器 4個

●ヴェックス、ラファ、アモン、ハーロウが使用できるヴォルト・ハンターの頭部 4種類

●ヴェックス、ラファ、アモン、ハーロウが使用できるヴォルト・ハンタースキン 4種類

●武器スキン 5種類

●ビークルスキン 5種類

●ECHO-4ドローンスキン 4種類

●ECHO-4 アタッチメント 2種類

また、お尋ね者パック1では以下のアイテムも入手可能だ。

●新しいデジランナー・ビークル 1台（最初のメイン・ミッション開始直後）

●ヴェックス、ラファ、アモン、ハーロウが使用できるヴォルト・ハンターのスタイル 1種類（ボスを倒して最後のメイン・ミッションをクリアした後）

●ECHO-4ドローンスキン 1種類（ボスを倒して最後のメイン・ミッションをクリアした後）

お尋ね者パック1：「ラッシュの傭兵記念日物語」は以下の方法で入手できる。

●『ボーダーランズ4』デラックス・エディションまたは超デラックス・エディションを購入する（両エディションともお尋ね者パックバンドルを収録しています）

● お尋ね者パック1が含まれるお尋ね者パックバンドルを購入するか、お尋ね者パック1を個別に購入する

「ラッシュの傭兵記念日物語」はお尋ね者パックバンドルに含まれる4つのお尋ね者パックの1つ目になる。これ以降に配信されるお尋ね者パックの詳細については、後日発表するとのこと。

無料の期間限定ミニイベント：カイロスでホラー体験！

10月下旬から11月上旬にかけて開催予定の無料の期間限定ミニイベント「カイロスでホラー体験！」は、すべてのプレイヤーを恐怖で震え上がらせる。

血の雨が降りしきる恐ろしい天候の中、ワールド・ボスを倒し、新しいレジェンダリー装備を獲得しよう。期間限定のカスタマイズ・アイテムと交換できるSHiFTコードも「ボーダーランズ」のSNSチャンネルで公開予定だ。

無料のエンドゲームアップデート：無敵のブルームリーパー

『ボーダーランズ4』のエンドコンテンツとして、無敵のボス第1弾「無敵のブルームリーパー」が2025年第4四半期に全プレイヤー向けの無料アップデートで登場する。

“無敵の（Invincible）”という呼び名は『ボーダーランズ2』のレイド・ボスに使われていた言葉を復活させたもので、絶対に倒せないというわけではないが、膨大な量のライフや凶悪な攻撃力、そしてさまざまな補正によって強化されたこれら無敵のボスとの戦いではプレイヤーの真のスキルが試されるだろう。

PAX Australiaで公開された『ボーダーランズ4』の情報はこちらから確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：発売日未定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

"PlayStation" および "PS5" は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。