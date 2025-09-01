2KとGearbox Softwareは9月1日、PAX Westで開催されたGearboxメインシアターショーの中で発表された『ボーダーランズ4』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）］ のエンドゲームと発売後DLCについての詳細情報を発表。

ゲームの発売日は2025年9月12日予定（Nintendo Switch 2版は10月3日予定）、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9460円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

なお、最新トレーラーも2日前に公開されている。こちらもあわせてチェックしよう。

『ボーダーランズ4』地球を飛び出せ！トレーラー

エンドゲーム

『ボーダーランズ4』の冒険はメインストーリーをクリアしても終わらない。最強の戦利品集め、週ごとのチャレンジ・ミッション、さらなる性能特化ロードアウトのアンロック、「究極のヴォルト・ハンター」モードの復活など、プレイヤーは盛りだくさんのエンドコンテンツを楽しめる。

●「究極のヴォルト・ハンター」モードが待望の復活を果たす。このモードでは、5段階のレベルが用意された高難易度のチャレンジに挑戦可能だ。過去作と違い今作では、プレイヤーはランクアップするために同じキャンペーンをプレイする必要がなく、選択したビルドで特定のチャレンジをプレイしてランクを上げていく。

●「究極のヴォルト・ハンター」モードの各ランクには、装備にセットボーナスを構築できる固有のファームウェアが登場し、ファームウェアを多く入手するほど、ボーナスが大きくなる。ファームウェアのボーナスは1度だけ別の装備に転送でき、転送すると転送前の装備は破壊される。

●ウィークリー・ワイルドカード・ミッションではその週におけるレジェンダリー報酬を必ず獲得できる。ウィークリー・ビッグ・アンコール・ボスでは、エリジウムを支払ってモクシィのビッグ・アンコールに登場したボスと戦うことができ、ここでは戦利品のドロップ率が高く設定されている。モーリスのブラックマーケット自動販売機は1週間ごとに場所を変え、カイロス各地の秘密の場所に現れ、品ぞろえも変化。これらのアクティビティはオンラインマッチメイキングで利用できるので、ぜひ仲間を見つけて一緒に楽しんでみよう。*

*オンラインプレイには、インターネット接続とSHiFTアカウントが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要です。利用規約が適用されます。

発売後のロードマップ

『ボーダーランズ4』発売後には、無料および有料のコンテンツが続々と配信される。有料DLCには、ストーリーパック**とお尋ね者パック***の2種類を用意するとのこと。

●ストーリーパック第1弾は、ファンに絶大な人気を誇るエリーが登場する「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」だ。ホラーテイストのこのストーリーパックでは、カイロスの新たなエリア、複数のメインおよびサイド・ミッション、新しいレジェンダリー装備に加え、プレイアブルな新ヴォルト・ハンターを楽しめる。さらに、新しいヴォルト・ハンターのスキン4種類、ビークルのスキン2種類、ECHO-4ドローンスキン3種類（アタッチメント付き）、ECHO-4のフレーム1種類も入手可能だ。

●お尋ね者パック第1弾では、アウトバウンダーズのリーダー、ラッシュなどカイロスで出会うキャラクターたちを取り上げた複数のストーリー・ミッションを体験でき、「ボーダーランズ」の世界が広がる。各お尋ね者パックには、新しい複数のメイン・ミッション、ボス1体、レジェンダリー装備1種類、プレイヤースキン1種類、ECHO-4ドローンスキン1種類、ビークル1種類、ヴォルトカード1種類（24個のカスタマイズアイテムと4つの装備をアンロック可能）が含まれる。

10月には、すべてのプレイヤーが楽しめる無料コンテンツの期間限定ミニイベントが配信される予定で、レジェンダリー装備などが獲得できる。また、強力なボスや「究極のヴォルト・ハンター」モードの新たなレベルも無料で追加予定。『ボーダーランズ4』のエンドゲームおよび発売後DLCの詳細は、PAX WestのGearboxメインシアターショー（英語版）の映像を確認してほしい。

**ストーリーパックは、『ボーダーランズ4』ヴォルト・ハンターパックに収録されており、『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションに含まれています。個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各ストーリーパックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

***お尋ね者パックは、『ボーダーランズ4』お尋ね者パックバンドルに収録されており、『ボーダーランズ4』デラックス・エディションと超デラックス・エディションに含まれています。個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各お尋ね者パックの正確な配信時期は後日発表予定で、変更される可能性があります。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：2025年9月12日予定

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.