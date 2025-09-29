豪華タレント＆インフルエンサーが集結して協力ゲームプレイをお披露目！

2KとGearbox Softwareは9月29日、「東京ゲームショウ2025」のメインステージにて『ボーダーランズ4』大ヒット記念ステージイベントを2025年9月28日に開催したと発表。

本ステージイベントの目玉として、冒頭で同作の開発スタジオであるGearbox代表のランディ・ピッチフォード氏が登壇し、今後配信予定の「ヴォルト・ハンターパック」に含まれる新しいプレイアブルなヴォルト・ハンターに関する最新情報を明らかにした。

有料DLCの一部として追加される二人のヴォルト・ハンターの一人目は、C4SH（キャッシュ）。新たなヴォルト・ハンター「C4SH（キャッシュ）」の情報と映像がステージ上にて世界初公開となった。

C4SH（キャッシュ）は2026年第1四半期に配信が予定されている『ボーダーランズ4』のストーリーパック*第1弾「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」に収録されている。

TGSのステージでは、マジシャンとしての顔も持つランディ氏から、C4SH（キャッシュ）のモーションに自身のカードさばきなどを撮影し、それを元にC4SH（キャッシュ）のアニメーションが制作されたというエピソードなども披露され、会場内は大いに盛り上がった。

カジノのディーラーロボットだったC4SH（キャッシュ）は、今では放浪者となり、呪われた遺物がもたらす危険なスリルを追い求めている。

幸運にも、「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」では異様な珍品の数々が潜む恐怖の世界が展開され、そのいくつかはC4SH（キャッシュ）に味方することとなる。

『ボーダーランズ4』ヴォルト・ハンター ティーザー映像：C4SH

https://youtu.be/zV5uPRIu2pc?si=Bj0xNUBHo57LoaKJ

『ボーダーランズ4』に登場するほかのヴォルト・ハンター同様、C4SH（キャッシュ）は選択可能な3つの固有アクション・スキルを持っているが、彼のアクション・スキルはすべてに運の要素が絡むため、予測不能な点が特徴だ。

アクション・スキルの詳細は追って公開されるが、リスクと引き換えにリターンを得る彼のプレイスタイルは、自身や味方の強化、致命的ダメージの付与、敵の力を奪う、といった幸運をもたらす可能性がある。

配信と同時にC4SH（キャッシュ）をヴォルト・ハンターとしてプレイする方法は以下のとおり。

●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションを入手する

●ヴォルト・ハンターパック（超デラックス・エディションに収録）を入手する

●ストーリーパック1：マッド・エリーと忌まわしのヴォルト（ヴォルト・ハンターパックに収録）を入手する

豪華ゲストによる協力プレイは大盛り上がり！

続くステージ第2部では、俳優／TGSオフィシャルサポーターの本郷奏多さん、ゲーム好きとして知られるマヂカルラブリーの野田クリスタルさん、ボダランシリーズ大ファンのゲームストリーマーすでたきさん、そして本作のヴォルト・ハンター「ヴェックス」役の声優・黒木ほの香さんの4名を迎え、『ボーダーランズ4』の4人協力ゲームプレイを披露。

当日朝6時までプレイしていたという本郷奏多さんの発言には会場も驚き。艶やかな「ヴェックス」風メイクで登場した黒木ほの香さんは「目の前に現れたら敵でも味方でも撃つ」という独特なプレイスタイルを披露した。

安定の野田クリスタルさんのプレイとすでたきさんのリードで力をあわせて、10分間タイムアタックのボス戦を5分弱で倒してしまうという余裕のプレイで会場を沸かせていた。

その後は、スペシャルゲストとしてヒャッハー系ゆるキャラ・ちぃたん☆が転倒しながらステージに乱入。とまどうみんなを尻目にこの日のための「ボダラン体操」を披露、それを客席から見ていたランディ氏がサプライズで突然ステージ上へと駆け上がりちぃたんと一緒にダンスを披露するシーンも。

会場内の盛り上がりがピークに達したところで配信は終了。その後は会場だけのスペシャルコンテンツとして、ウェブCMでコラボ中のなとりさんのスペシャルメッセージが流れた。

また、ここでしか観られない「IN_MY_HEAD」トレイラー『ボーダーランズ4』Ver.もオンエア。シリーズの人気者「クラップトラップ」や「サイコ」が印象的な映像で余韻を残しつつ、イベントは終了した。（こちらの特別MV映像は後日に2KジャパンのYTチャンネルほかにて投稿予定。）

イベントの様子は、こちらのアーカイブ映像でも確認できるので、あわせてチェックしてほしい

▼『ボーダーランズ4』の大ヒット記念イベント映像

https://www.youtube.com/watch?v=7y4VGCYcLLo

*オンラインプレイには、インターネット接続と SHiFT アカウントが必要です。家庭用ゲーム機でのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要です。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

"PlayStation" および "PS5" は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。