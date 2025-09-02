2KとGearbox Entertainmentは9月2日、人気シューティングRPGシリーズ最新作『ボーダーランズ4』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）］において、シンガーソングライター・なとりさんとのスペシャルコラボレーションが決定したと発表。

ゲームの発売日は2025年9月12日（Nintendo Switch 2版は10月3日予定）、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9460円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

今回のコラボレーションは、なとりさんにとって初のゲーム楽曲タイアップとなり、ライブの定番曲「IN_MY_HEAD」が9月より公開予定の『ボーダーランズ4』日本版オリジナル発売トレーラーに起用される。

『ボーダーランズ4』は、惑星カイロスを舞台に「自由」と「秩序」の対立をテーマに描き出す壮大な物語と、リミッターを外したようなカオスなアクションが魅力の作品。一方、「IN_MY_HEAD」は、心の奥に渦巻く葛藤や衝動、そして内に秘めた欲望や妄想を音で表現した、なとりさんの代表曲のひとつだ。

その爆発的でエモーショナルなサウンドは、『ボーダーランズ4』の無秩序でスリリングな世界観と完璧に共鳴し、この親和性こそが本コラボレーションを実現へと導いたという。音楽とゲームという異なる表現が交差することで、強烈な個性がぶつかりあい、誕生するその想像を超えるエネルギーを楽しみに待とう。

■なとりさんコメント

「ボーダーランズ4の日本オリジナル発売記念トレーラーに『IN_MY_HEAD』という楽曲を使っていただきました。作品と同様に、この楽曲も自身のリミッターを外すような感覚で聞いてください。よろしくお願いします」。

【なとりさんProfile】

作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。

2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング5億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は1億回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。

今年は全国五都市を巡るZeppツアーを開催し、来年は日本武道館公演の2days開催が決定している。

＜SNS／HP＞

・TikTok：https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_

・YouTube：https://x.gd/Qj8Xl

・X：https://twitter.com/Siritoriyowai_

・Instagram：https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja

・X（Official Account）：https://twitter.com/natori_office

・Instagram（Official Account）：https://www.instagram.com/natori_office_inc/

・Official HP：https://natori-official.com/

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：2025年9月12日予定

Switch 2：2025年10月3日予定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.