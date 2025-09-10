ミクをプレイアブルにできる再チャンス！
「初音ミク」と『フェスバ+』のコラボイベントが再開催！コラボガチャなどを実施中
2025年09月10日 14時50分更新
コロプラは9月9日より、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』にて、バーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボレーションイベントを再開催中。開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。
期間中は、初音ミクをモチーフにしたさまざまなアイテムをゲット可能。また、コラボエピソードでは『フェスバ+』の世界のヒーローたちとミクの交流を描いたオリジナルの物語を楽しめる。
ほかにもガチャで登場する2種類のウェアのうち、どちらかを手に入れると初音ミクを操作可能に。加えて、オリジナルのコラボステージも楽しめるので、この機会にぜひ『フェスバ+』を遊んでみてはいかがだろうか。
＜コラボエピソードあらすじ＞
ひょんなことから飛行アリーナにやってきた「歌姫」ミク
そのすばらしい歌声でたちまちみんなの人気者に
だが、彼女の秘めた力を狙いクレイドルの大軍勢が迫る
そして迎える「飛行アリーナ墜落」の危機――
「歌」と「希望」の力で船を救うことができるのか！
「【復刻】初音ミクコラボガチャ」登場！
初音ミクの2種類のウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場する。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。ガチャ開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。
＜登場ヒーロー紹介＞
●初音ミク＜遠距離ランナー＞
初音ミク【★5夢の彼方の歌姫】
「チアーズスタイル」効果：ULTスキル発動中、カット率をアップする
Lv2以上追加効果：バトル中移動速度アップ
初音ミク【★5希望をつむぐ歌姫】
「カーニバルスタイル」効果：HPが0になった時、その場にダメージフィールドを設置する
Lv2以上追加効果：バトル中攻撃力アップ
＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞
●ACTスキル：ブリリアント・ソング
味方のみ通行可能な壁を出現させ範囲内の敵をスタンする。壁は敵の遠距離通常攻撃をブロックする。コアヒットで敵を大きく吹き飛ばす。
●ULTスキル：シャイニング・ステージ
LIVEが開催され、味方の移動速度を39％アップするフィールドを設置する。効果中は歌いながら移動する以外の行動ができないが、その歌声で自身のHPを徐々に回復し1秒ごとに周囲の敵を吹き飛ばす。LIVEを最後まで成功させると範囲内の味方の攻撃力と移動速度を20秒間39%アップし、敵を大きく吹き飛ばす。行動が中断されたり効果範囲外に出るとLIVEは中断され効果は消える。
＜ウェポンチップ紹介＞
タイプ：ランナー【★4レゾナンス・ディーヴァ】
効果：敵チームのヒーローが撃破されるたび、自分が撃破されるまで攻撃力アップ（上限あり）
コラボ期間限定の「初音ミク」モチーフアイテムを無料でゲットできるイベントパス登場！
コラボ開催期間中にバトルを遊んでいくと、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得可能。ポイントが一定値貯まるたびにイベントパス報酬として、さまざまなゲーム内アイテムが手に入る。開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。
＜イベントパス報酬紹介＞
ランナー専用ウェポンチップ【★4奇跡を呼ぶ歌姫】や、全ヒーロー共通アクセサリー【★3ミクチャンリュック】がイベントパス報酬として登場する。
タイプ：ランナー【★4奇跡を呼ぶ歌姫】
効果：味方が倒された時、自分のHP回復
初音ミクコラボPV公開記念キャンペーン開催中！
『フェスバ+』公式X（https://x.com/festibattle）にて初音ミクコラボ記念PVを公開している。対象ポストのリポストの数が“3900”を超えるとキャプテン全員に後日ジュエル390個がプレゼントされる。
また、リポストをした人の中から抽選で5名にコラボキービジュアルを使ったQUOカード500円分をプレゼント。ぜひ、応募してみよう。開催期間は、2025年9月15日23時59分まで。
※キャンペーンに参加するためには、『フェスバ+』公式Xのフォローが必要となります。
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
© CFM
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
