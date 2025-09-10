コロプラは9月9日より、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』にて、バーチャルシンガー「初音ミク」とのコラボレーションイベントを再開催中。開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。

期間中は、初音ミクをモチーフにしたさまざまなアイテムをゲット可能。また、コラボエピソードでは『フェスバ+』の世界のヒーローたちとミクの交流を描いたオリジナルの物語を楽しめる。

ほかにもガチャで登場する2種類のウェアのうち、どちらかを手に入れると初音ミクを操作可能に。加えて、オリジナルのコラボステージも楽しめるので、この機会にぜひ『フェスバ+』を遊んでみてはいかがだろうか。

＜コラボエピソードあらすじ＞

ひょんなことから飛行アリーナにやってきた「歌姫」ミク

そのすばらしい歌声でたちまちみんなの人気者に

だが、彼女の秘めた力を狙いクレイドルの大軍勢が迫る

そして迎える「飛行アリーナ墜落」の危機――

「歌」と「希望」の力で船を救うことができるのか！

「【復刻】初音ミクコラボガチャ」登場！

初音ミクの2種類のウェアがピックアップで登場し、ウェポンチップやヒーロー専用アクセサリーも登場する。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことが可能だ。ガチャ開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。

＜登場ヒーロー紹介＞

●初音ミク＜遠距離ランナー＞

初音ミク【★5夢の彼方の歌姫】

「チアーズスタイル」効果：ULTスキル発動中、カット率をアップする

Lv2以上追加効果：バトル中移動速度アップ

初音ミク【★5希望をつむぐ歌姫】

「カーニバルスタイル」効果：HPが0になった時、その場にダメージフィールドを設置する

Lv2以上追加効果：バトル中攻撃力アップ

＜スキル紹介（どちらのスタイルも共通）＞

●ACTスキル：ブリリアント・ソング

味方のみ通行可能な壁を出現させ範囲内の敵をスタンする。壁は敵の遠距離通常攻撃をブロックする。コアヒットで敵を大きく吹き飛ばす。

●ULTスキル：シャイニング・ステージ

LIVEが開催され、味方の移動速度を39％アップするフィールドを設置する。効果中は歌いながら移動する以外の行動ができないが、その歌声で自身のHPを徐々に回復し1秒ごとに周囲の敵を吹き飛ばす。LIVEを最後まで成功させると範囲内の味方の攻撃力と移動速度を20秒間39%アップし、敵を大きく吹き飛ばす。行動が中断されたり効果範囲外に出るとLIVEは中断され効果は消える。

＜ウェポンチップ紹介＞

タイプ：ランナー【★4レゾナンス・ディーヴァ】

効果：敵チームのヒーローが撃破されるたび、自分が撃破されるまで攻撃力アップ（上限あり）

コラボ期間限定の「初音ミク」モチーフアイテムを無料でゲットできるイベントパス登場！

コラボ開催期間中にバトルを遊んでいくと、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得可能。ポイントが一定値貯まるたびにイベントパス報酬として、さまざまなゲーム内アイテムが手に入る。開催期間は、2025年9月23日15時59分（予定）まで。

＜イベントパス報酬紹介＞

ランナー専用ウェポンチップ【★4奇跡を呼ぶ歌姫】や、全ヒーロー共通アクセサリー【★3ミクチャンリュック】がイベントパス報酬として登場する。

タイプ：ランナー【★4奇跡を呼ぶ歌姫】

効果：味方が倒された時、自分のHP回復

初音ミクコラボPV公開記念キャンペーン開催中！

『フェスバ+』公式X（https://x.com/festibattle）にて初音ミクコラボ記念PVを公開している。対象ポストのリポストの数が“3900”を超えるとキャプテン全員に後日ジュエル390個がプレゼントされる。

また、リポストをした人の中から抽選で5名にコラボキービジュアルを使ったQUOカード500円分をプレゼント。ぜひ、応募してみよう。開催期間は、2025年9月15日23時59分まで。

※キャンペーンに参加するためには、『フェスバ+』公式Xのフォローが必要となります。

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）