『白猫』のジンと『モンスト』のエルが新ヒーローとして登場！『フェスバ+』でサービス開始1周年の記念イベントを開催

コロプラは8月29日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、サービス開始1周年を迎えた記念イベントとして「空に翔けるFragment」を開催。開催期間は、2025年9月30日15時59分まで（予定）。

本作はキャプテン（プレイヤー）に支えられ、本日2025年8月29日にサービス開始から1周年を迎えた。これを記念して『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』からジン（CV：島﨑信長さん）が、『モンスターストライク』からエル（CV：雨宮天さん）が新ヒーローとして登場し、2人の新バトルウェア、新ウェポンチップ、専用アクセサリーが登場するガチャを開催。

また、期間中に『フェスバ+』を新たに始めたキャプテンにガチャ100連分のジュエルをプレゼントしている。さらに、「1周年記念ログインボーナス」として最大500枚の「大感謝！オールスターガチャチケット」が手に入るチャンスとなっている。この機会に、本作を遊んでみてはいかがだろうか。

【イベントPV】

https://youtu.be/SsG4RG9GuhM

周年記念イベント「空に翔けるFragment」概要

ジン（CV：島﨑信長さん）とエル（CV：雨宮天さん）が主役のイベント。また、2人が活躍するエピソードも楽しめる。開催期間は、2025年9月30日15時59分（予定）まで。

「空に翔けるFragmentガチャ」概要】

ジン（CV：島﨑信長さん）、エル（CV：雨宮天さん）の新ウェアがそれぞれ2種類ピックアップで登場。新チップや専用アクセサリーも登場する。また、イベント期間中は本ガチャが1日1回無料になり、10連ガチャを2回までお得に（有償ジュエル350個で）まわすことが可能だ。

さらに、最初の10連で「空に翔けるFragment★4メダル」が獲得できるなど、ガチャスタンプカードでもらえる報酬が豪華になっている。開催期間は、2025年9月30日15時59分（予定）まで。

＜ウェア紹介＞

■ジン（CV：島﨑信長さん）近距離アタッカー

【★5サプレッション・ジャケット】

「ブラステッドスタイル」効果：ACTのギミック設置中、通常攻撃威力アップ

【★5デストラクション・ガーメント】

「デモリッションスタイル」効果：ACTが敵にヒットすると、ULTクールタイムを短縮

●新効果「処刑」登場！

ジンのULTスキルで初登場。特定条件で相手を即死させられる。

「処刑」効果：「処刑」可能時に敵のHPバーが変化。その状態で処刑効果があるスキルのコアヒットを当てると専用エフェクトが発生し、強制的にHPを0にできる。

※HPが一定割合以下の場合、処刑が可能となります。

※カット率は無効となります。

※失敗時はヒットによるダメージのみとなります。

■エル（CV：雨宮天さん）近距離アタッカー

【★5セレスチャル・ウェア】

「サクセサースタイル」効果：ULTスキルヒットで一定時間ULT威力アップ。ヒット毎に効果が重複し、同時ヒット発生でさらに増加量アップ

【★5インヘリター・パーカー】

「スレイヤースタイル」効果：ACTスキルのシールド展開中、シールドの残りHPが多いほど移動速度アップ

●エル専用アシスト「破邪の光」登場！

エル使用時のみ通常のアシストとは別に所持できる特別なアシストユニット。通常のアシストボタン3つに加えて専用のボタンが1つ常に表示される。

「破邪の光」効果：撃破されるたびに1回使える強力な専用アシストユニット。コストは8と重いが、広い範囲に対して大ダメージを与えられる。

※それぞれのヒーローやウェアの詳細は、ゲーム内、もしくはエンタメディア（https://youtube.com/live/pqen-Mvpbqg）からご確認ください。

＜ウェポンチップ紹介＞

タイプ：アタッカー【★4デストラクション・スマイル】

敵ヒーローを撃破する度、自身が撃破されるまでACT威力アップ（3回まで重複）

タイプ：アタッカー【★4ナイトウォッチ】

ACTスキル使用時、一定時間通常攻撃のULTクールタイム短縮効果アップ（2回まで重複）

イベントパス概要

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できる。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得可能。

ウェポンチップ【★4超越者たちの昼下がり】や、共通アクセサリー【★3君こそ主役だ！】がイベントパス報酬として登場する。開催期間は、2025年9月30日15時59分（予定）まで。

タイプ：アタッカー【★4超越者たちの昼下がり】

敵ヒーロー死亡時、一定時間カット率アップ(2回まで重複)