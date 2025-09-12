トラックの荷待ち・荷役時間など物流拠点運営の指標を可視化、意思決定を支援　「データ分析エージェント for MOVO Berth」提供開始

株式会社Hacobuは9月9日に、トラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」を契約している企業向けに、蓄積したデータをもとに稼働状況や課題を分析して施策立案に関する意思決定を支援する「データ分析エージェント for MOVO Berth」の提供開始を発表した。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」は、物流センターや工場で発生するトラックの荷待ちを解消し、生産性の工場を図るトラック予約受付サービス。入場予約・入退場受付をオンラインで一元化することで、拠点の混雑を緩和し、計画的な入出荷作業の実現を支援する。

今回発表した「データ分析エージェント for MOVO Berth」は、「MOVO Berth」に蓄積された予約・入退場・滞在データを活用して、自然言語での問いかけを通じ、「主要KPIの即時可視化」、「課題の抽出」、「施策候補の提案」、「報告書の自動生成」を行うという。

・主要KPIの即時可視化

荷待ち時間、荷役時間など、拠点運営に直結する指標を時系列で自動集計・グラフ化。

・課題の抽出

曜日・時間帯・車両形態などの切り口でデータを掛け合わせ、異常値や傾向をわかりやすく提示。

・施策候補の提案

どの施策から優先的に取り組めば良さそうかなど、改善につながる方向性をAIが示唆。 ・報告書の自動生成

分析結果や示唆を要約、関係者への報告資料として活用可能。

同社では、物流領域におけるAI活用を加速するための新サービス「MOVO AI Lab（ムーボ・エーアイ ラボ）」を公開。その第一弾として、今回「データ分析エージェント for MOVO Berth」の提供を開始したという。今後、実際の利用シーンを通じて、分析結果の妥当性や使いやすさ、必要とされるデータやユースケースを把握し、機能拡張につなげていくとのこと。また、「MOVO AI Lab」を通じ、物流現場におけるAI活用を推進していくとしている。