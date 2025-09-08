「ウマ娘」エスポワールシチー実装9月9日から 「絶対引く！」「あかん石ない」「なんちゃってヤンキーチワワ系ギャル」
2025年09月08日 16時30分更新
Cygamesは9月8日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、9月9日より配信する新ガチャの情報を公開した。
新キャラクターとしてプリティーダービーガチャに★3エスポワールシチーが登場。また、サポートカードガチャにSSRダイイチルビー・SRビコーペガサスが登場するという。
ユーザーからは「絶対引く！」「あかん石ない。スティルに全部吸われた」「なんちゃってヤンキーチワワ系ギャル」など、実装に興奮する声が多く寄せられている。
性能としてはダートに適性のある貴重なウマ娘で、短距離、マイル、中距離をカバーする汎用性の高さも魅力。覚醒スキルもダートに特化したもので、「純粋に強い！」「絶対にお迎えせねば」という声も。
公式サイトの説明いわく、「常にツンツンしている、反抗期全開ギャル。特に『指導者』に対して反抗心を持っており、自分の強さを示すため、がむしゃらにレースを駆けている。 強気に振る舞っている時に限って、よくコケてしまうのが悩み。」とのこと。ボイスは歌手の亜咲花さんが担当する。
#ウマ娘 に出会ってから4年半。— ✿ 亜咲花 ✿ (@AsakaOfficial) September 8, 2025
力強く走る彼女たちの走りに惹かれ
いつしか《ファンとしてではなくキャストとして共に歩みたい》
そう強く思うようになり、声優を勉強しエスポワールシチーと出会いました。
夢を叶えてから1年半。
ついにトレーナーの皆様とご一緒できる日が来ました！… pic.twitter.com/ZAqkVUByEH
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：2025年6月26日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
© Cygames, Inc.
AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。
AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。
