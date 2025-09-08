Cygamesは9月8日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、9月9日より配信する新ガチャの情報を公開した。

新キャラクターとしてプリティーダービーガチャに★3エスポワールシチーが登場。また、サポートカードガチャにSSRダイイチルビー・SRビコーペガサスが登場するという。

ユーザーからは「絶対引く！」「あかん石ない。スティルに全部吸われた」「なんちゃってヤンキーチワワ系ギャル」など、実装に興奮する声が多く寄せられている。

性能としてはダートに適性のある貴重なウマ娘で、短距離、マイル、中距離をカバーする汎用性の高さも魅力。覚醒スキルもダートに特化したもので、「純粋に強い！」「絶対にお迎えせねば」という声も。

公式サイトの説明いわく、「常にツンツンしている、反抗期全開ギャル。特に『指導者』に対して反抗心を持っており、自分の強さを示すため、がむしゃらにレースを駆けている。 強気に振る舞っている時に限って、よくコケてしまうのが悩み。」とのこと。ボイスは歌手の亜咲花さんが担当する。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

