Cygamesは8月24日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の4.5周年を記念したアップデートを実施。新イベント「【挑戦】ウマチューブチャンネル登録者数1億人目指してみた！」をはじめ、最大100連無料になる「1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」、新育成ウマ娘「★★★ [緋想の誓衣]スティルインラブ」やサポートカード「SSR [気まぐれ渡り星]ステイゴールド」「SSR [氷結晶の静域]アドマイヤグルーヴ」が登場するなど、盛りだくさんの内容となっている。

そのなかで、新機能として「トレーナー手帳」と、シナリオ無人島編の「建設計画の自動割り振り設定」が実装。どちらも「神機能ありがとうございます！」「ふぉぉすっげぇラク」「捗りますわ～」と好評の声が寄せられていた。

実際に「トレーナー手帳」を試してみたが、「デイリーレース」「デイリーレジェンドレース」「チーム競技場」「全国興行」という、いわば「1日1回やると報酬がもらえるコンテンツ」をまとめてスキップする機能となっていた。

従来は1つ1つぽちぽち押していく必要があったところ、手帳であらかじめ方針を設定しておけば「まとめてスキップ」ボタンを押すだけで完了する。わずか1分くらいで全部終わるので、本当にラクになったと感じる。神機能すぎる……！

100連無料ガチャについては、1日1回だけ10連無料となり、10日分引けると言う内容。アニバーサリーのサポートカードは強力なのがお決まりなので、引き忘れがないよう注意したい。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

