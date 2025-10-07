Cygamesは10月7日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて、サポートカード関連の仕様変更をともなうアップデートを実施した。これによりサポートカードの「Lv」が廃止され（※）、これまで強化に使用した「サポートPt」が一定割合の「マニー」としてユーザーへ返還されている。

※Lvを最大に上げた状態から性能に変化なし

人によっては「マニー」がカンスト（999,999,990）してしまう事態になるため、1つ1000万マニーの価値がある「金の延べ棒」という新アイテムも実装された。

そしてマニーの使い道として「特別マニーショップ」がオープンしたほか、「限定セールオープン上限アップ」という機能拡張も登場。これはデイリーレースなどを行った際にランダムで開催される「限定セール」の回数上限を増やすというお得なもの。3回ぶん拡張で数千万マニー持っていかれるので、大量に返還されたマニーはまずここへ使いたい。

ユーザーからは「無心でタフネス買ってたら破産した」「タフネス1本400万マニーはぼったくりｗ」「あふれるマニーを好きなだけ使っていいぞというサイゲの心あったけぇ……ん？」「ウマ娘開いたら、マニーがすごく増えて、すごく減った」「破産注意ですわこれ…私の3億4000万マニーがないなった」など、使いすぎてしまったという声が多数寄せられている。

そのほか、「[シフォンリボンマミー]スーパークリーク」「[The Proud Road]ナリタトップロード」と競うレジェンドレースも順次開催するのでお見逃しなく。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

