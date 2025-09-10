名馬ハルウララの訃報届く 「ウマ娘」公式がお悔やみ
2025年09月10日 15時10分更新
Cygamesより配信中の育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、本作でモチーフとしている元競走馬ハルウララ号（29歳）の訃報が届いたと報告があった。
9月9日、本作品でモチーフとさせて頂いておりますハルウララ号の訃報が届きました。— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) September 9, 2025
関係者様にはお悔やみ申し上げると共に、偉大な名馬のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
ハルウララ号は、現役時代に113戦0勝という記録で話題を呼んだ競走馬。負け続けてなおひたむきに走り続ける姿で人気となり、「負け組の星」と呼ばれるブームを起こしたという。
ファンからは「ご冥福をお祈りします」「うーちゃん、よく頑張りました」「怪我がなかったことも偉大な記録」「俺はここまで愛された馬を見たことがない」と哀悼の声が寄せられている。
ハルウララと言えば、2025年6月に海外版「ウマ娘」がリリースされた際、引退馬を支援する日本のサイト「生牧草バンク」での支援が爆発していたニュースも記憶に新しい。
何が起きているの？🧐— 生牧草バンク公式 (@namabokusobank) July 11, 2025
ハルウララ
海外からうーちゃん宛ての生牧草バンクのご利用が爆発しています🥰
愛らしさ満点の馬たちを直接応援できる生牧草バンクという仕組みを実装できた事が、今を生きてくれている馬たちやこれから先の馬たちの未来に繋がることを目標に頑張ります😊💕…
「諦めない姿」で世界的に愛された名馬ハルウララ号、その冥福をお祈りしたい。
【訃報 #ハルウララ 号】本日9月9日、サポートホースのハルウララ号（春うららの会）が永眠いたしました。享年29歳でした。ハルウララ号の冥福を祈ります。#引退馬協会#引退馬ネットhttps://t.co/HI856cMw1dpic.twitter.com/i6tSpsCmL9— 引退馬協会 (@rhainfo) September 9, 2025
