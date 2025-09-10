ゲーム  >  名馬ハルウララの訃報届く　「ウマ娘」公式がお悔やみ

名馬ハルウララの訃報届く　「ウマ娘」公式がお悔やみ

2025年09月10日 15時10分更新

文● Zenon／ASCII

※画像はゲーム「ウマ娘」より

　Cygamesより配信中の育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、本作でモチーフとしている元競走馬ハルウララ号（29歳）の訃報が届いたと報告があった。

　ハルウララ号は、現役時代に113戦0勝という記録で話題を呼んだ競走馬。負け続けてなおひたむきに走り続ける姿で人気となり、「負け組の星」と呼ばれるブームを起こしたという。

　ファンからは「ご冥福をお祈りします」「うーちゃん、よく頑張りました」「怪我がなかったことも偉大な記録」「俺はここまで愛された馬を見たことがない」と哀悼の声が寄せられている。

　ハルウララと言えば、2025年6月に海外版「ウマ娘」がリリースされた際、引退馬を支援する日本のサイト「生牧草バンク」での支援が爆発していたニュースも記憶に新しい。

　「諦めない姿」で世界的に愛された名馬ハルウララ号、その冥福をお祈りしたい。

 

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
　iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
　PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
　PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.
AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。
AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

