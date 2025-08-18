これよこれ！！シンプルでカッコいいスマートウォッチ「Pebble Time 2」

スマートウォッチ「Pebble」の開発者エリック・ミギコフスキー氏は8月13日、自身のブログで、開発中の新型モデル「Pebble Time 2」のデザインや最終仕様を公開した。価格は225ドル（約3万3500円）で、2025年12月の出荷開始を予定している。

Pebble Time 2は、2種類ある新型モデルのうち、カラー電子ペーパーディスプレーを搭載した上位版の製品。全4色展開を予定しているが、確定ではなく、カラー名も決まっていないという。

主なスペックは以下のとおり。

■Pebble Time 2の主なスペック ディスプレー：1.5型64色電子ペーパー（200x228ピクセル／202ppi）

バックライト：マルチカラーRGB LED

筐体素材：ステンレススチール316（本体前面／背面／ボタン）

センサー関連：

・サブマイク（環境ノイズキャンセル用）

・コンパスセンサー

・心拍数モニター

・歩数追跡

・睡眠追跡

バッテリー持続時間：約30日間（推定）

その他：

・フラット強化ガラスレンズ

・ネジ留め式裏蓋

・クイックリリース22mmウォッチストラップ

・スピーカー

・リニアアクチュエータモーター（バイブレーション用）

・防水（等級未定）

8月18日現在、専用サイトで予約を受け付けているが、日本への発送可否や、電波法関連の認証（技適）の有無については発表されていない。