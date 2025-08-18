これよこれ！！シンプルでカッコいいスマートウォッチ「Pebble Time 2」

スマートウォッチ「Pebble」の開発者エリック・ミギコフスキー氏は8月13日、自身のブログで、開発中の新型モデル「Pebble Time 2」のデザインや最終仕様を公開した。価格は225ドル（約3万3500円）で、2025年12月の出荷開始を予定している。
Pebble Time 2は、2種類ある新型モデルのうち、カラー電子ペーパーディスプレーを搭載した上位版の製品。全4色展開を予定しているが、確定ではなく、カラー名も決まっていないという。
主なスペックは以下のとおり。
■Pebble Time 2の主なスペック
ディスプレー：1.5型64色電子ペーパー（200x228ピクセル／202ppi）
バックライト：マルチカラーRGB LED
筐体素材：ステンレススチール316（本体前面／背面／ボタン）
センサー関連：
・サブマイク（環境ノイズキャンセル用）
・コンパスセンサー
・心拍数モニター
・歩数追跡
・睡眠追跡
バッテリー持続時間：約30日間（推定）
その他：
・フラット強化ガラスレンズ
・ネジ留め式裏蓋
・クイックリリース22mmウォッチストラップ
・スピーカー
・リニアアクチュエータモーター（バイブレーション用）
・防水（等級未定）
8月18日現在、専用サイトで予約を受け付けているが、日本への発送可否や、電波法関連の認証（技適）の有無については発表されていない。