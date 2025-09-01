「FFタクティクス」エンハンスドOPムービー公開 「懐かしすぎる」「耳が幸せ」
2025年09月01日 17時45分更新
スクウェア・エニックスは8月31日、9月30日に発売するタクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」における「エンハンスド」バージョンのオープニング映像を公開した。
本作には1997年に誕生した「ファイナルファンタジータクティクス」の原作を忠実に再現した「クラシック」と、現代版にリファインした「エンハンスド」2作を収録している。
今回公開されたのはリファインされたもの。チョコボに乗った騎兵が森を駆け抜け、オーボンヌ修道院を目指して走る。徐々にアップテンポになっていく曲構成が秀逸で、音声はないものの臨場感ある映像に仕上がっている。
これを見たユーザーからは「めっっっちゃ良い！」「懐かしすぎる」「控えめに言って最高」「音量上げたら耳が幸せぇ!!」と好評の声が寄せられている。
なお、「クラシック」バージョンのオープニング映像も収録しており、オリジナル版の映像を見たい人もそちらで楽しめるとのこと。9月30日の発売日まであと1ヵ月。予約をしたうえで楽しみに待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
