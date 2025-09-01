スクウェア・エニックスは8月31日、9月30日に発売するタクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」における「エンハンスド」バージョンのオープニング映像を公開した。

本作には1997年に誕生した「ファイナルファンタジータクティクス」の原作を忠実に再現した「クラシック」と、現代版にリファインした「エンハンスド」2作を収録している。

今回公開されたのはリファインされたもの。チョコボに乗った騎兵が森を駆け抜け、オーボンヌ修道院を目指して走る。徐々にアップテンポになっていく曲構成が秀逸で、音声はないものの臨場感ある映像に仕上がっている。

これを見たユーザーからは「めっっっちゃ良い！」「懐かしすぎる」「控えめに言って最高」「音量上げたら耳が幸せぇ!!」と好評の声が寄せられている。

なお、「クラシック」バージョンのオープニング映像も収録しており、オリジナル版の映像を見たい人もそちらで楽しめるとのこと。9月30日の発売日まであと1ヵ月。予約をしたうえで楽しみに待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ

ジャンル：タクティカルRPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日

価格：

通常版：5800円（ダウンロードのみ）

デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）

特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX