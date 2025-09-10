リマスター「FFタクティクス」櫻井孝宏さん版クラウドがすごむ「聞こえなかったのか。その汚い手を離せと言ったんだ」
スクウェア・エニックスは9月7日、タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」について、「ファイナルファンタジーVII」のクラウドがゲスト登場する映像を公開した。
最新作『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』にはこんなキャラも登場しているクポ☄️#FF7 と #FFタクティクス は
実は同じ1997年生まれクポ🤝
公式サイト🌐
映像では、少女を暴行しようとする悪漢にクラウドが「聞こえなかったのか。その汚い手を離せと言ったんだ」とすごむシーンが収録されており、そのボイスが「ファイナルファンタジーVII リメイク」などで担当する声優・櫻井孝宏さんのものに聞こえるため、話題を呼んでいる。
※ゲスト出演自体は昔からあった
また、ユーザーの声としては「クラウドの性能に手を入れてほしい（アッパー調整）」というものや、エアリスに似た花売りの少女のボイスが「坂本真綾さんなら熱い」など、期待する声などが寄せられていた。
リマスター版「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」は9月30日発売。ゲストキャラも登場する本作の続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）
CERO：C（15歳以上対象）
