リマスター「FFタクティクス」櫻井孝宏さん版クラウドがすごむ「聞こえなかったのか。その汚い手を離せと言ったんだ」

スクウェア・エニックスは9月7日、タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」について、「ファイナルファンタジーVII」のクラウドがゲスト登場する映像を公開した。

映像では、少女を暴行しようとする悪漢にクラウドが「聞こえなかったのか。その汚い手を離せと言ったんだ」とすごむシーンが収録されており、そのボイスが「ファイナルファンタジーVII リメイク」などで担当する声優・櫻井孝宏さんのものに聞こえるため、話題を呼んでいる。

※ゲスト出演自体は昔からあった

また、ユーザーの声としては「クラウドの性能に手を入れてほしい（アッパー調整）」というものや、エアリスに似た花売りの少女のボイスが「坂本真綾さんなら熱い」など、期待する声などが寄せられていた。

リマスター版「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」は9月30日発売。ゲストキャラも登場する本作の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ

ジャンル：タクティカルRPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日

価格：

通常版：5800円（ダウンロードのみ）

デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）

特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）

CERO：C（15歳以上対象）

© SQUARE ENIX