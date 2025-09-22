フォトスポットや試遊者へのプレゼントも用意！
『FFT - イヴァリース クロニクルズ』が「東京ゲームショウ2025」に出展！声優の立花慎之介さん出演のステージイベントも
2025年09月22日 18時20分更新
スクウェア・エニックスは9月22日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けタクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』を、幕張メッセで開催する「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）に出展すると発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～9月28日まで（一般日は9月27日、28日の2日間）だ。
ゲームの発売日は9月30日［PC（Steam）版は10月1日］、価格はダウンロード専売の通常版が5800円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。
TGS2025では、同社のブース内にて、ゲームの発売に先駆けた試遊やフォトスポットを楽しめるほか、ステージイベントも実施予定。また、会場内の「SQUARE ENIX SHOP」では『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオフィシャルグッズを先行販売する。
スクウェア・エニックス「東京ゲームショウ2025」特設サイト
「東京ゲームショウ2025」開催概要
開催日程：
ビジネスデイ：2025年9月25日～9月26日
一般公開日：2025年9月27日～9月28日
会場：幕張メッセ
公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』試遊
発売に先駆け、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』をいち早く体験できる。体験した人には、本作のオリジナルステッカーをプレゼント！
※一般公開日のみの配布／なくなり次第終了
フォトスポット
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』の世界を体験できるフォトスポットを楽しめる。
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』TGS2025スペシャルステージ
主人公ラムザ・ベオルブを演じる声優の立花慎之介さんをゲストに迎え、開発チームのメンバーとともに本作の魅力や貴重なトークをお届け。実施日時は、2025年9月28日13時より。
なお、観覧エリア内でステージを観覧した人には特製うちわをプレゼント。会場に行く人は、こちらもお見逃しなく。
※なくなり次第終了
出演者（※順不同）：
立花慎之介さん（声優／ラムザ・ベオルブ役）
前廣和豊氏（ディレクター）
横山文子氏（Co.ディレクター）
松澤祥一氏（プロデューサー）
配信URL：https://www.youtube.com/live/cAIHuTgZFHk
会場グッズ販売
会場内の「SQUARE ENIX SHOP」では、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオフィシャルグッズを先行販売する。会場に訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。
先行販売されるグッズの一部は、9月25日0時頃からスクウェア・エニックス e-STOREでも予約受付を開始する。会場販売グッズの詳細は以下URLを確認してほしい。
▼販売グッズの詳細はこちら
※一部商品は予約受付開始までにお時間をいただく場合があります。
※一部商品は日本のみの取り扱いになります。
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ
ジャンル：タクティカルRPG
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日
価格：
通常版：5800円（ダウンロードのみ）
デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）
特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
※掲載されている画面写真はすべて開発中のものです。
※内容・仕様は予告なく変更する場合があります。
