『FFT - イヴァリース クロニクルズ』が「東京ゲームショウ2025」に出展！声優の立花慎之介さん出演のステージイベントも

フォトスポットや試遊者へのプレゼントも用意！

スクウェア・エニックスは9月22日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けタクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』を、幕張メッセで開催する「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）に出展すると発表。TGS2025の会期は、2025年9月25日～9月28日まで（一般日は9月27日、28日の2日間）だ。

ゲームの発売日は9月30日［PC（Steam）版は10月1日］、価格はダウンロード専売の通常版が5800円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

TGS2025では、同社のブース内にて、ゲームの発売に先駆けた試遊やフォトスポットを楽しめるほか、ステージイベントも実施予定。また、会場内の「SQUARE ENIX SHOP」では『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオフィシャルグッズを先行販売する。

スクウェア・エニックス「東京ゲームショウ2025」特設サイト

https://sqex.to/FLFsg

「東京ゲームショウ2025」開催概要

開催日程：

ビジネスデイ：2025年9月25日～9月26日

一般公開日：2025年9月27日～9月28日

会場：幕張メッセ

公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』試遊

発売に先駆け、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』をいち早く体験できる。体験した人には、本作のオリジナルステッカーをプレゼント！

※一般公開日のみの配布／なくなり次第終了

フォトスポット

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』の世界を体験できるフォトスポットを楽しめる。

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』TGS2025スペシャルステージ

主人公ラムザ・ベオルブを演じる声優の立花慎之介さんをゲストに迎え、開発チームのメンバーとともに本作の魅力や貴重なトークをお届け。実施日時は、2025年9月28日13時より。

なお、観覧エリア内でステージを観覧した人には特製うちわをプレゼント。会場に行く人は、こちらもお見逃しなく。

※なくなり次第終了

出演者（※順不同）：

立花慎之介さん（声優／ラムザ・ベオルブ役）

前廣和豊氏（ディレクター）

横山文子氏（Co.ディレクター）

松澤祥一氏（プロデューサー）

配信URL：https://www.youtube.com/live/cAIHuTgZFHk

会場グッズ販売

会場内の「SQUARE ENIX SHOP」では、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオフィシャルグッズを先行販売する。会場に訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

先行販売されるグッズの一部は、9月25日0時頃からスクウェア・エニックス e-STOREでも予約受付を開始する。会場販売グッズの詳細は以下URLを確認してほしい。

▼販売グッズの詳細はこちら

https://sqex.to/3eZkh

※一部商品は予約受付開始までにお時間をいただく場合があります。

※一部商品は日本のみの取り扱いになります。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ

ジャンル：タクティカルRPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年9月30日 ※Steam版は10月1日

価格：

通常版：5800円（ダウンロードのみ）

デラックスエディション：6800円（パッケージ／ダウンロード）

特別装丁コレクターズBOX：2万2000円（ソフトは含まれません）

CERO：C（15歳以上対象）

