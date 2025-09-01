「旨ねた」110円～！大粒ほたてや希少ガスえびも【はま寿司】

はま寿司は9月2日から全国の店舗で「はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾」を開催します。

「九州産 生さば」をはじうめ、各地の厳選素材を使った寿司が登場し、旬の味わいを楽しめます。

本フェアでは、身が締まり旨みが詰まった「九州産 生さば」を一貫110円で味わえます。また、蒸すことで旨みを閉じ込めたジューシーな味わいの「青森県産 大粒蒸しほたて」が、176円で登場します。

至福の一貫シリーズからは、濃厚な甘みが特長の「ガスえび」が登場。希少なえびを贅沢に2尾のせて提供します。一部地域では3尾で販売します。

同じく至福の一貫シリーズの「岩手県産 うに」は、とろけるような食感と濃厚な旨みが魅力です。

・九州産 生さば 110円

・青森県産 大粒蒸しほたて 176円

・兵庫県柴山・浜坂港水揚げ ガスえび（2尾） 319円

・岩手県産 うに 319円

生さば、うに、蒸しほたてまで！

今回の「日本旨ねた味めぐり 第2弾」は、110円のお手頃な寿司から特別感のある一貫まで幅広くそろい、選ぶ楽しさがあります。

生さばやガスえびなど、普段はなかなか出会えない食材も手軽に味わえるチャンス。気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。