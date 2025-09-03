【今だけ】はなまるで「100円引き」券が無料でもらえる！天ぷら、うどんが安くなる

はなまるうどんは「創業25周年感謝祭」の一環として、第5弾「天ぷら100円引きクーポン」と第6弾「うどん100円引きクーポン」を全国の店舗で9月2日より順次配布する。

無料でもらえる「100円引きクーポン」

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が開催中の「創業25周年感謝祭」では、これまでアプリでのクーポン配信や、店舗でのうどん100円引きクーポン配布を実施してきた。

今回はその第5弾・第6弾として「天ぷら1品100円引きクーポン」「お好きなうどん1品100円引きクーポン」を店舗で配布する。クーポン配布期間は「天ぷら」9月2日～、「うどん」9月15日～と、2つの期間に分けて配布され、利用期間も異なる。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿



＜配布期間＞

第5弾：9月2日～9月14日頃 ※なくなり次第配布終了

第6弾：9月15日～9月28日頃 ※第5弾配布終了後～なくなり次第配布終了



＜利用期間＞

第5弾：9月2日～9月16日

第6弾：9月17日～9月30日



＜クーポン内容＞

第5弾：天ぷら1品100円引き

第6弾：お好きなうどん1品100円引き

実施店舗は全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」のクーポン配布店舗。

利用不可店舗は東京競馬場店、新習志野湯~ねる店、竹清アリオ倉敷店、竹清 LECT 店、竹清有明ガーデン店。



※モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは利用不可

※テイクアウト可

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンとは併用不可

利用期間はマックスで約2週間なので注意！

天ぷら割引券は天ぷら全種、うどん割引券は定番うどんや、期間限定商品の冷やし担々など好きなうどんに利用できるから、ちょっと気になっていたあのメニューもお得に食べられる！

注意したいのは利用期間。どちらも約2週間程度と利用可能な期間は長くないので、割引券をもらったら次も早めに来店するのがオススメ。

（※文中の価格はすべて税込）