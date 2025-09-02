焼肉食べ放題100分→180分に無料で延長！牛タンコースも対象、勝ちにいけ！

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、9月1日から10月1日までの平日16時以降限定で、食べ放題コースの利用時間を通常の100分から180分に延長します。

対象は「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」「学割コース」「学割スペシャルコース」で、全国の店舗で実施します。ラストオーダーは終了20分前です。

また、対象コースを注文すると「ドリンクバー（429円）」「アイスバー（275円）」「アルコール飲み放題（1078円～）」も180分間利用できます。

【概要】

●内容：平日ディナータイム（16時以降）は、対象の食べ放題コースを注文で利用時間を通常100分のところ180分に延長

※ラストオーダーは利用時間の20分前

●期間：9月1日～10月1日の土日祝を除く平日

●対象コース：

・大感激コース（80品目以上食べ放題）

平日ディナー3278円

・じゅうカルコース（105品目以上食べ放題）

平日ディナー3938円

・牛タンプレミアムコース（全品食べ放題）

平日ディナー4818円

・学割コース 平日ディナー3000円

・学割スペシャルコース 平日ディナー3500円

●対象店舗：じゅうじゅうカルビ全店

さらに同期間中は、小学生の食べ放題料金が1人あたり最大1310円お得になるキャンペーンも実施されます。

制限時間100分→180分に

「牛タンプレミアムコース」に注目

通常より3時間たっぷり楽しめる食べ放題は、余裕をもって焼肉に取組みたいときにぴったり。



特に牛タン＆全品食べ放題の「牛タンプレミアムコース」などちょっとお高めのコースは、時間のリミットが増えることでより攻略の可能性が高まります。



80分追加の恩恵を受けて、食べ放題をとことん攻めたいですね！



※価格は税込み表記です。