セブンに「月見」商品続々！第1弾は「お月見チーズつくね弁当」にスイーツ

セブン‐イレブンは9月2日～10月6日の期間、「お月見」シリーズの商品を順次発売します。

スイーツや弁当、うどんなど、満月をイメージした多彩なラインアップが4週間にわたって登場。第1弾として、9月2日からスイーツ2品と弁当1品を発売します。

▲おつきみるくぷりん 259円

雲に見立てたミルクホイップの真ん中に、まん丸のカスタードホイップをのせ、雲間に輝く月を表現したプリンです。

カスタードみるくプリン、ミルクホイップ、カスタードホイップのやさしい甘さに、カラメルソースのほろ苦さがアクセントとなっています。

▲お月見クレープ 270円

黒いココアクレープを夜空に、白いホイップを雲に、黄色いプリンクリームを月に見立てた見た目が特徴です。

中には甘じょっぱいみたらしソースが入っており、やさしい甘さのミルクホイップと、バニラ香るプリンクリームと合わせた和洋折衷スイーツに仕上げています。

▲お月見チーズつくね弁当 430円

山芋入りでやわらかな鶏つくねに、チェダーチーズとモッツァレラソースを合わせ、満月のような見た目に仕立てています。

かつおだしで炊き上げたご飯の上には、小松菜煮物、きのこ玉ねぎバター醤油炒め、きんぴらにんじん、さつま芋の甘煮を添え、彩り豊かな内容になっています。

セブンの「月見」シリーズ

見て楽しい食べておいしい！

今年の中秋の名月は10月6日。セブン‐イレブンに満月をイメージしたかわいらしい商品がそろい、秋の気分を演出してくれそうです。

スイーツは見た目のインパクトもあり、写真に収めたくなる可愛さ。弁当もおかずのバランスが良く、ランチや夕食にぴったりです。

※価格は税込み表記です。