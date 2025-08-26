話題の“ふわっとろっ”「月見鍋」って？ メレンゲと卵黄の新食感

名古屋発の旨辛鍋専門店「赤から」は、9月9日から10月5日まで、全国の店舗で「月見フェア」を開催します。

話題の「赤から月見鍋」っていったい？

昨年メディアでも注目を集めたという「赤から月見鍋」が再登場。いったいどのようなメニューなのでしょうか。

▲赤から月見鍋 1人前1859円 ※2人前から注文可

赤から鍋にたっぷりのメレンゲと卵黄を自分でのせて完成させる、“ふわっとろっ”とした食感を特徴とした鍋メニューです。仲間と楽しみながら味わえる、体験型のメニューといいます。

月見鍋の作り方は、沸騰したお鍋にメレンゲをのせ、形をととのえつつ“月のポケット”を形成し、卵黄をのせるという手順。メレンゲの形を自分なりにアレンジできるのも魅力です。

月見鶏ささみユッケ＆月見きつねも登場

今年はさらに月見をテーマにした新しい一品料理も加わります。

▲月見鶏ささみユッケ 759円

鶏ささみのネギ塩和えに濃厚な卵黄を絡め、旨みを引き立てた一品です。菌検査を実施済みの商品です。

▲月見きつね 429円

赤から鍋の人気具材である油揚げをカリッと焼き上げ、卵黄と甘辛ソースを合わせたやみつきの味わいです。

自分なりの「月見鍋」を楽しんでみては

ふわっとろっとした月見鍋は、写真を見ただけでもインパクト抜群！ 仲間と一緒にワイワイ楽しみながら食べるのにぴったりですね。普段の食事とはひと味違う月見メニューを、この機会に体験してみては？

※価格は税込み表記です。