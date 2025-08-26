このページの本文へ

8月29日限定だよ

「焼肉丼」500円、「ハーフ冷麺」290円など！焼肉の日限定、肉のヤマ牛でお値打ちメニュー

2025年08月26日 10時25分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　焼肉丼のお店「肉のヤマ牛」は8月29日の「焼肉の日」に合わせて、当日限定で“肉祭り”を全店舗で開催します。

焼肉の日限定！ワンコイン「牛カルビ焼肉丼」など登場

　切り立て・焼き立ての炭火仕上げにこだわる「肉のヤマ牛」で、1日限定のキャンペーン。当日は人気の限定メニューが復活したり、看板メニューである「牛カルビ焼肉丼」を500円で販売したり、注目商品が揃います。

＜8月29日限定＞

▲焼肉3種盛り丼（牛タン・牛ハラミ・牛カルビ）　1290円

　この日だけの特別メニューとして「焼肉3種盛り丼」が復活します。8月上旬に期間限定販売された際に大きな反響があったメニューで、牛タン、牛ハラミ、牛カルビという人気部位を炭火で丁寧に焼き上げ、香ばしさと肉本来の旨みを堪能できる丼です。

▲ハーフ冷麺　通常350円→290円

　さらに「ハーフ冷麺」も通常350円から290円に値下げされ、焼肉と一緒に楽しめる一杯として提供されます。

▲牛カルビ焼肉丼（中）　通常690円→500円

　看板商品の「牛カルビ焼肉丼（中）」は通常690円が500円とワンコイン価格で登場します。炊き立てごはんの上に牛カルビをたっぷりのせ、自家製タレをかけた定番の一杯です。

▲厚切り牛かるび焼肉丼（中）　通常790円→750円

　また、少し厚切りに仕上げた「厚切り牛かるび焼肉丼（中）」も通常790円から750円に値下げされます。

焼肉の日は豪華ラインアップ！

　肉のヤマ牛は、炭火で仕上げた香ばしいお肉を丼で気軽に味わえお店で、丸亀製麺と同じトリドールホールディングスグループのブランドです。現在、東京に11店舗あるほか、各地に出店しています。

　8月29日は焼肉の日にふさわしい豪華ラインナップ。「焼肉3種盛り丼」はタン、ハラミ、カルビを一度に楽しめて、1日限定という特別感も相まって食欲をそそります。

　焼肉丼と冷麺を組み合わせれば、焼肉の日にらしい満足感のある食事になりそう！

※価格は税込み表記です。

