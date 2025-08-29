やすっ！「焼肉丼500円」の肉祭り、冷麺ハーフは290円【本日開催】

焼肉丼のお店「肉のヤマ牛」は本日8月29日の「焼肉の日」に合わせて、当日限定で“肉祭り”を全店舗で開催。



看板メニューである「牛カルビ焼肉丼」を通常価格690円のところ500円で販売するほか、期間限定で販売して好評だった「焼肉3種盛り丼」を復活するなど、肉祭りにふさわしい1日限定のラインナップを揃えます。



＜8月29日限定＞

▲牛カルビ焼肉丼（中） 通常690円→500円

看板商品の「牛カルビ焼肉丼（中）」は通常690円が500円とワンコイン価格で登場。

▲厚切り牛かるび焼肉丼（中） 通常790円→750円

少し厚切りに仕上げた「厚切り牛かるび焼肉丼（中）」も通常790円から750円に値下げ。

▲ハーフ冷麺 通常350円→290円

焼肉と一緒に楽しめる「ハーフ冷麺」も通常350円から290円に値下げ。

▲焼肉3種盛り丼（牛タン・牛ハラミ・牛カルビ） 1290円

この日だけの特別メニューとして「焼肉3種盛り丼」が復活します。8月上旬に期間限定販売された際に大きな反響があったメニューで、牛タン、牛ハラミ、牛カルビという人気部位を炭火で丁寧に焼き上げ、香ばしさと肉本来の旨みを堪能できる丼です。





※価格は税込み表記です。