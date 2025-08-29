このページの本文へ

9月9日は「クリスピー・クリーム」99円！ 一番人気“オリグレ”が対象

2025年08月29日 15時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

99円って嬉しい〜！

　クリスピー・クリーム・ドーナツでは、9月3日～9月9日の7日間「KRISPY KREME WEEK」キャンペーンを開催する。

9月9日は特に注目！「KRISPY KREME WEEK」

　毎年、9月9日は「クリスピー・クリームの日」であることから、同チェーンではお客さんへの感謝の気持を込めたキャンペーンを実施。「99」という数字をテーマに“美味しいおトク”を楽しめる3つのキャンペーンを展開する。

①アプリ会員限定：
オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ 特別クーポン

オリジナル・グレーズド ダズン ハーフの990円に。※通常価格はテイクアウト1188円、イートイン1210円

　公式アプリにて「KRISPY KREME WEEK」の特別クーポンをプレゼントするアプリ会員限定のキャンペーン。本クーポンの利用で、「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ」が特別価格990円（イートイン1008円）で購入できる。

　クーポンは有効期限内であれば何度でも使用可能。BOX割、コンボ割は適応されず、他割引券、アプリクーポンとの併用は不可。なくなり次第終了となる。

②4店舗限定：
「できたてオリグレ」プレゼント

4つの店舗限定でプレゼントされる「できたてオリグレ」

　東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・船橋ららぽーと TOKYO-BAY店の4店舗限定で、商品を1点以上購入した人を対象に「できたてオリグレ」をひとつプレゼント。

　実施日時は9月5日の13時〜15時で、各店時間内・数量限定。

③全店舗対象：
一番人気の「オリジナル・グレーズド」が99円

一番人気の「オリジナル・グレーズド」が99円に！

　9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定の特別キャンペーン。一番人気の「オリジナル・グレーズド」をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて合計9900個を通常価格216円のところ特別価格99円で販売する。

　特別価格での購入は、1組につき3個まで。（4個目からは通常価格）

　なくなり次第終了となり、店頭での取り置きや予約は受け付けない。

9月9日は要チェック！

　ちょっとした手土産や自分へのご褒美に嬉しいクリスピー・クリーム！せっかくならこのキャンペーンを狙って購入したい♪9月9日は今からスケジュールに入れておこう！

　（※文中の価格はすべて税込）

