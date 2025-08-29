9月9日は「クリスピー・クリーム」99円！ 一番人気“オリグレ”が対象

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、9月3日～9月9日の7日間「KRISPY KREME WEEK」キャンペーンを開催する。

9月9日は特に注目！「KRISPY KREME WEEK」

毎年、9月9日は「クリスピー・クリームの日」であることから、同チェーンではお客さんへの感謝の気持を込めたキャンペーンを実施。「99」という数字をテーマに“美味しいおトク”を楽しめる3つのキャンペーンを展開する。

①アプリ会員限定：

オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ 特別クーポン

公式アプリにて「KRISPY KREME WEEK」の特別クーポンをプレゼントするアプリ会員限定のキャンペーン。本クーポンの利用で、「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ」が特別価格990円（イートイン1008円）で購入できる。



クーポンは有効期限内であれば何度でも使用可能。BOX割、コンボ割は適応されず、他割引券、アプリクーポンとの併用は不可。なくなり次第終了となる。



②4店舗限定：

「できたてオリグレ」プレゼント





東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・船橋ららぽーと TOKYO-BAY店の4店舗限定で、商品を1点以上購入した人を対象に「できたてオリグレ」をひとつプレゼント。



実施日時は9月5日の13時〜15時で、各店時間内・数量限定。

③全店舗対象：

一番人気の「オリジナル・グレーズド」が99円

9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定の特別キャンペーン。一番人気の「オリジナル・グレーズド」をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて合計9900個を通常価格216円のところ特別価格99円で販売する。

特別価格での購入は、1組につき3個まで。（4個目からは通常価格）



なくなり次第終了となり、店頭での取り置きや予約は受け付けない。

9月9日は要チェック！

ちょっとした手土産や自分へのご褒美に嬉しいクリスピー・クリーム！せっかくならこのキャンペーンを狙って購入したい♪9月9日は今からスケジュールに入れておこう！

（※文中の価格はすべて税込）