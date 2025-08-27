食べる前から優勝！かっぱ寿司の「ルマンドプリン」がおいしそう。これ目当てに行っちゃう！

かっぱ寿司は9月4日から12月3日まで、ブルボンとコラボした「ルマンド プレミアムプリン」スイーツ全3種を全国の店舗で販売します。

半世紀にわたり親しまれてきたブルボンの「ルマンド」を使い、サクサクの食感やクレープクッキーの繊細な風味をプリンやパフェで表現しました。

▲ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン 390円

ココアプリンにホイップクリームとカラメルソースを合わせ、フィアンティーヌとルマンドをトッピングしたメニュー。

プリンのなめらかさにバター香るフィアンティーヌがアクセントとなり、上品な甘さを楽しめるといいます。

▲ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ 490円

ココアプリンを土台に、ルマンド、ひとくちルマンド、チョコムースなどを重ねた一品です。層ごとに異なる食感と多彩な味わいを堪能できます

▲【持ち帰り用】ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン 390円

持ち帰り用はルマンド1本が「ひとくちルマンド2粒」に変わり、カラメルは不使用となります。

▲プレミアムスイーツBOX 2280円

プレミアムプリン3個とルマンド プレミアムプリン3個を詰め合わせたセットで、単品注文より150円お得です。

ルマンドの魅力をプリンで味わう！

かっぱ寿司で食事の締めくくりやカフェ気分を味わうデザートとして、気軽に楽しめるスイーツになっています。

ルマンド好きには見逃せないコラボとなっているので、普段は寿司メインで訪れる人も、スイーツ目当てで立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。