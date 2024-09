セガは9月25日、「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる番組「龍スタTV」の第33回を、2024年9月27日21時よりYouTube Liveとニコニコ生放送にて配信すると発表した。

特別回となる第33回配信では、スペシャルゲストとして真島吾朗役の宇垣秀成さん、ファーストサマーウイカさん、大東駿介さんが登場。東京ゲームショウ2024(以下 TGS2024)に出展中の『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』を実機プレイする。

また、横山代表とともに「RGG SUMMIT 2024」を振り返るほか、TGS2024の見どころを紹介する。ぜひリアルタイムで視聴しよう!

■【龍スタTV#33】TGS2024スペシャル!!

【番組情報】

放送日:2024年9月27日21時~

番組URL:

・YouTube:https://youtube.com/live/Vq4Kh4_MpqM

・ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv345823448

出演者:

宇垣秀成さん(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』「真島吾朗」役)

ファーストサマーウイカさん(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』「ノア・リッチ」役)

大東駿介さん(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』「モーティマー」役)

横山昌義氏(龍が如くスタジオ代表・制作総指揮)

阪本寛之氏(龍が如くシリーズ チーフプロデューサー)

堀井亮佑氏(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』プロデューサー)

樋口きらら氏(MC/「龍が如く」プランナー)

H城所氏(「龍が如く」PR担当)

【ゲーム情報】

タイトル:龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/ PC(Windows/Steam)

発売日:2025年2月28日予定

価格:

通常版:6930円(パッケージ/ダウンロード)

真島吾朗コンプリートボックス:1万9800円(パッケージ)

デラックス・エディション:8690円(ダウンロード)

※Xbox Series X|S / Xbox One /Windows / PC(Steam)版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

CERO:D(17歳以上対象)

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。