「RGG SUMMIT 2025」終了後には「RGG DIRECT」も実施！
「RGG SUMMIT 2025」を9月24日12時より配信！「龍が如くスタジオ」の最新情報をチェックしよう
2025年09月22日 18時55分更新
セガは9月22日、「龍が如くスタジオ」の最新情報を紹介する「RGG SUMMIT 2025」の配信URLが決定したと発表。配信日時は、2025年9月24日12時より。
本配信は公式YouTubeチャンネル、ニコニコ生放送にて実施。「RGG SUMMIT 2025」終了後には、発表情報を深掘りする配信番組「RGG DIRECT」を同チャンネル内にて実施するという。両番組をぜひともチェックしてみてはいかがだろうか。
RGG SUMMIT 2025
YouTube：https://youtube.com/live/GU0UP7Lx-ZE
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348634663
RGG DIRECT
YouTube：https://www.youtube.com/@Ryugagotoku_official
※ニコニコ生放送のURLは近日お知らせいたします
