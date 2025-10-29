レノボ、3万円台から買える学生向けタブレット「Idea Tab Plus」＆クリエイター向け「Yoga Tab」発表

レノボ・ジャパンは10月28日、コンシューマー向けのタブレット「Lenovo Idea Tab Plus」と「Lenovo Yoga Tab」およびスマートグラス（ウェアラブル仮想ディスプレー）「Lenovo Legion Glasses(Gen2)」の新製品発表会を開催した。

学生向けのIdea Tab Plusとクリエイター向けのYoga Tab

最初にLenovoのAndroidタブレットを整理する。大きく標準的な利用に向く「Lenovo Tab」、学生向けを想定した「IdeaPad Tab」、クリエイターやビジネス用途を想定した「Yoga Tab」、そして、ゲーム特化の「Legion Tab」の4つのシリーズが存在している。

これをレノボ・ジャパンは「エンターテイメント」「ラーニング」「プロダクティビティ＆クリエイティビティ」「ゲーミング」の4つのカテゴリーを担う製品として位置付けている。

Lenovo Idea Tab Plusは、12.1型（2560×1600ドット）ディスプレーを搭載し、厚さ約6.3mm、重量約530gの軽量設計が特徴だ。リフレッシュレートは90Hz、96％DCI-P3の広色域、800nitの高輝度モードに対応しており、屋内でも屋外でもクリアで鮮明な表示を実現している。

CPUにはMediaTek Dimensity 6400を採用し、メモリーは8GB、ストレージが128GBまたは256GB（ルナグレーのみ）。また10200mAhの大容量バッテリーを備え、最大45Wの急速充電にも対応し、YouTubeのストリーミング再生では約13時間の駆動を実現するという。

またペン入力にも対応し、「Lenovo Tab Pen」を標準で同梱。AIを活用したメモアプリ「Lenovo Memo」では、入力した文章に対して「続きを書く」「リライトする」「要約する」といった生成支援機能を利用可能。クラウドベースで処理されるため、学習効率を高めるサポートツールとして活用できる。

製品サイズは幅278.8×奥行き181.1×高さ6.3mm（概算値）。カラーはルナグレー、クラウドグレー、サンドローズを3色展開。実売価格はメモリー8GB+ストレージ128GBのモデルが3万9820円前後、8GB／256GBのモデルが4万3780円前後の見込み。

Lenovo Yoga Tabは、11.1型（3200×2000ドット）の高精細OLEDディスプレーを搭載。最大144Hzのリフレッシュレートと800nitの高輝度表示に対応する。筐体はメタルユニボディー構造で、厚さ6.2mm、重量は458g。カバーガラスにはCorning Gorilla Glassを採用しているため堅牢な設計だという。

CPUはSnapdragon 8（Gen 3）を採用し、NPUによるAI処理をサポート。メモリーは12GB、ストレージが256GBという構成だ。

ペンは充電式の「Lenovo Tab Pen Pro」が付属し、筆記時の触覚フィードバックやダブルタップ操作によるツール切り替えなど、直感的な操作が可能になった。さらに、AIによる画像スタイル変換機能も追加され、手描きのスケッチを3Dや水彩風など多様な表現に変換できる。

サウンド面は2つのツイーターとウーファーからなるLenovoプレミアムオーディオシステムを搭載。Dolby Atmos対応で良質なサウンドを提供するという。

製品サイズは幅255.5×奥行き165.8×高さ6.2mm（概算値）、カラーはシーシェルの1色展開。実売価格は6万3800円前後の見込み。

軽さとコスパに優れた個人向けスマートグラス

Lenovo Legion Glasses（Gen2）は同社が展開する個人向けスマートグラスの第2世代モデル。約65gと従来比30％軽量化され、長時間の装着でも疲れにくい設計だ。DisplayPort Alt Mode対応の端末（スマホ/タブレット/PC/ゲーム機など）に接続するだけで利用でき、専用アプリや設定は不要。

表示部分には0.6型のマイクロOLED（片眼1920×1080ドット）を採用。最大輝度800nit、リフレッシュレートは120Hzに対応。視野角は43.5度で、4m先に126インチ相当の大画面が浮かぶような映像体験を提供する。色域はDCI-P3 98％をカバーし、HDR映像の再現性にも優れる。

音声面ではステレオスピーカーとマイクを内蔵しており、動画視聴だけでなくウェブ会議にも対応。付属品として、収納ケース、視力矯正用レンズフレーム、マグネット装着式のライトシールドが同梱される。