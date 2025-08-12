【今週】松屋スタミナ系「カルビホルモン丼」発売／“ご当地からあげクン”ローソン7エリアで

今週はお盆で休暇をとっている人も多いのではないのでしょうか。
この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。お休みの人もそうではない人も、おいしいものを楽しんじゃいましょう！
150円値引き！
かつや「感謝祭」開催中
とんかつ専門店「かつや」は、8月8日～15日の8日間、全国の店舗で「夏の感謝祭」を開催します。
対象となる人気の4品を、いずれも150円引きで提供するお得なキャンペーンです。店内飲食のほか、持ち帰りでも同様に割引が適用されます（一部店舗除く）。
対象メニューは、定番の「カツ丼（竹）」、とんかつをシンプルに味わう「ロースカツ定食」、さっぱりとした「おろしカツ定食」、“とんかつを楽しむためのカレー”をうたう「カツカレー(竹)」の4品です。
ペヤング50周年！うれしい
「50g増量」再び 8月12日～
まるか食品は、“めん50g増量”バージョンである「ペヤングソースやきそば 50周年数量限定品 第2弾」を8月11日から発売中です。231円（希望小売価格）。
即席麺ブランド「ペヤングソースやきそば」が今年の3月で発売から50周年を迎えたことを記念した、めん50g増量品。3月にも「50周年数量限定品」として同様の商品が登場して、好評だったため第2弾として復活です。
お祭り気分！
チキンラーメン「屋台メシトリオ」8月11日～
日清食品は8月11日、「チキンラーメン流 屋台メシトリオ」を全国で発売します。
今回登場するのは、いずれも夏祭りの屋台をテーマにしたカップ麺。「チキンラーメンどんぶり 焦がし醤油の焼とうもろこし味」（254円）、「チキンラーメン汁なしどんぶり 焦がしにんにく香る油そば」（254円）、「チキンラーメンビッグカップ レモンペッパーチキン味」（292円）の3品です。
ガッツリスタミナ夏の味
松屋「カルビホルモン丼」8月12日～
松屋は、「カルビホルモン丼」を8月12日15時から販売します。みそ汁付きで980円。
カルビ肉・ホルモン・にんにくの芽にタレを絡め、ごはんの上に集結させた新メニュー。牛カルビとホルモンの旨味を引き立てるという「コチュ醤香る濃厚コク旨もつダレ」がおいしさの秘訣です。
ローソン、地元推し
「ご当地からあげクン」8月12日～
ローソンは各地のソウルフードとコラボした「ご当地からあげクン」を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の７つの地域ごとに8月12日より発売する。価格は全て共通で268円。
北海道は“コク味噌らーめん味”、東北は“おやつカルパス味”、関東は“月島もんじゃ”、東海北陸は“ビーバー風味”、近畿は“豚キムチ味”、中国四国は“骨付鳥味”、九州・沖縄は“焼豚ラーメン味”。
とんかつ屋のハヤシライス！
松のやに登場 8月13日～
とんかつ専門店「松のや」は8月13日15時より、新商品「たっぷりトマトのハヤシライス」各種（790円～）を発売します。
トマトの爽やかな酸味とコク深いハヤシソースが絶妙に調和し、ごはんが進むさっぱりとした味わいが特徴のハヤシライスです。やわらかな牛肉の旨みとトマトの旨味が溶け合い、暑い季節でも食欲をそそる味わいに仕上げたといいます。
