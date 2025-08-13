これ新しい！セブンの“お店で作るスムージー”に「カフェラテ」。ただのカフェラテと違う

セブン‐イレブンは「セブンカフェ スムージー」シリーズから新作「カフェラテスムージー」を8月12日より販売中です。数量限定。販売はセブンカフェ スムージー対応店舗に限られています。

「セブンカフェスムージー」に新作はカフェラテ

セブンカフェ スムージーは専用マシンにアイスキューブと共に冷凍の果物などが入ったカップをセットして約70秒で完成する“お店で作るスムージー”。「グリーンスムージー」「ベリーベリーヨーグルトスムージー」などが人気で、累計販売1億5800万杯を突破しています。



今回新しく、従来の健康志向のスムージーの枠を超えて「カフェラテスムージー」が登場。

▲カフェラテスムージー 300円

香り高いコーヒーの味わいと濃厚なミルクの組み合わせで、スイーツ感覚で味わうスムージーです。

使用するコーヒー豆は、セブンカフェで採用しているグアテマラ・コロンビア・ブラジル・タンザニア産のアラビカ種100％。暑い時期にもすっきり飲めるようオリジナルブレンドし、ミルクとの相性を高めています。

昨年10月に一部エリアで先行販売された際には「まるでスイーツのようなドリンク」と好評で、「揚げ物」、「お店で揚げたドーナツ」などカウンターファーストフードとの買い合わせが多かったそうです。また、「甘さ控えめでおいしい」「夏に飲みたい」というような声もあったそうですよ。

ただのカフェラテとは違う！

なお、スムージーに使用するアイスキューブには豆乳、蜂蜜、果汁、そしてピューレ状にしたブロッコリーの茎などが入っており、スムージーならではの飲み心地を生み出しています。“カフェラテ”といっても、一般的にカフェラテとは違うのが気になるポイント。





甘いもの好きにもコーヒー派にも響きそうな新作スムージー。暑い日に一息つきたいときにどうでしょう！

※価格は税込み表記です。