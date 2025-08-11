とんかつの「松のや」がハヤシライス発売！ とんかつ×牛肉の贅沢“カツハヤシ”も

とんかつ専門店「松のや」は8月13日15時より、新商品「たっぷりトマトのハヤシライス」各種を発売します。

トマトの酸味がきいた牛肉たっぷり「ハヤシライス」

松のやの夏の味覚としてトマトを使用したハヤシライスが登場

▲たっぷりトマトのハヤシライス 790円

「たっぷりトマトのハヤシライス」は、トマトの爽やかな酸味とコク深いハヤシソースが絶妙に調和し、ごはんが進むさっぱりとした味わいが特徴のハヤシライスです。やわらかな牛肉の旨みとトマトの旨味が溶け合い、暑い季節でも食欲をそそる味わいに仕上げたといいます。

また、サクサクのロースかつやささみかつと組み合わせたメニューもラインアップ。さらに、一部店舗ではふわトロのトッピングオムレツをのせたオムハヤシも用意されています。

▲たっぷりトマトのロースかつハヤシライス 990円

▲たっぷりトマトのささみかつハヤシライス 990円

※松のや・マイカリー併設店のみ販売

・たっぷりトマトのオムハヤシライス 990円

・たっぷりトマトのロースかつオムハヤシライス 1190円

・たっぷりトマトのささみかつオムハヤシライス 1190円

カツカレーならぬ、カツハヤシ食べてみたい！

爽やかなトマトの酸味とコク深いソースのバランスが魅力的な一品ではないでしょうか。牛肉ものっていてリッチです。



とんかつ専門店でハヤシライスってちょっと珍しいですよね。とんかつもハヤシライスも、洋食の流れを組んでいるので相性が悪いはずありません。



ふわふわオムレツのトッピングも選べるので、好みや気分に合わせて楽しめるのも嬉しいポイントです。この夏、カツカレーではなくカツハヤシはいかがでしょう。もちろん、カツがのっていないハヤシライスも頼めます。

※価格は税込み表記です。