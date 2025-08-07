たまらん！松屋にスタミナ全開「カルビホルモン丼」、お得なビールセットも用意

松屋は、「カルビホルモン丼」を8月12日15時から販売します。みそ汁付きで980円。

カルビ肉・ホルモン・にん芽を合わせた

「カルビホルモン丼」

牛めしの松屋から旨味全開のスタミナメニュー。



「カルビホルモン丼」は、カルビ肉・ホルモン・にんにくの芽にタレを絡め、ごはんの上に集結させた新メニュー。牛カルビとホルモンの旨味を引き立てるという「コチュ醤香る濃厚コク旨もつダレ」がおいしさの秘訣です。

鉄板でジューシーに焼き上げたカルビ肉と、ぷりっと噛み応えのあるホルモン、シャキシャキとした食感のにんにくの芽が楽しめます。カルビ肉とホルモンの肉肉しい旨さに加え、にんにくの芽の食感と味わいが絶妙なアクセントなんだとか。香ばしい香りが食欲を掻き立ててくれるようです。

瓶ビールがついた「カルビホルモン丼ビールセット」は、単品で頼むより90円お得な1380円で用意されます。

なお、モバイルクーポンの利用で注文すると50円引きになります（8月19日10時まで）

スタミナ感がたまらない！

「カルビホルモン丼」は見るからにスタミナ盛り盛りの内容で、“すた丼”のような雰囲気です。シンプルだけど、わかりやすい。こういうメニューを求めていた気がします。



注目はビールセット。カルビ×ホルモンはビールに合わないわけがないですよね！ 丼と一緒にビールをちびりちびりといただけば夏の気分満載です！

※記事中の価格は税込