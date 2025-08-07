このページの本文へ

8月12日15時～

たまらん！松屋にスタミナ全開「カルビホルモン丼」、お得なビールセットも用意

2025年08月07日 12時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

夏のスタミナ補給

　松屋は、「カルビホルモン丼」を8月12日15時から販売します。みそ汁付きで980円。

カルビ肉・ホルモン・にん芽を合わせた
「カルビホルモン丼」

　牛めしの松屋から旨味全開のスタミナメニュー。

　「カルビホルモン丼」は、カルビ肉・ホルモン・にんにくの芽にタレを絡め、ごはんの上に集結させた新メニュー。牛カルビとホルモンの旨味を引き立てるという「コチュ醤香る濃厚コク旨もつダレ」がおいしさの秘訣です。

　鉄板でジューシーに焼き上げたカルビ肉と、ぷりっと噛み応えのあるホルモン、シャキシャキとした食感のにんにくの芽が楽しめます。カルビ肉とホルモンの肉肉しい旨さに加え、にんにくの芽の食感と味わいが絶妙なアクセントなんだとか。香ばしい香りが食欲を掻き立ててくれるようです。

　瓶ビールがついた「カルビホルモン丼ビールセット」は、単品で頼むより90円お得な1380円で用意されます。

　なお、モバイルクーポンの利用で注文すると50円引きになります（8月19日10時まで）

スタミナ感がたまらない！

　「カルビホルモン丼」は見るからにスタミナ盛り盛りの内容で、“すた丼”のような雰囲気です。シンプルだけど、わかりやすい。こういうメニューを求めていた気がします。

　注目はビールセット。カルビ×ホルモンはビールに合わないわけがないですよね！　丼と一緒にビールをちびりちびりといただけば夏の気分満載です！

※記事中の価格は税込

