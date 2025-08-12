このページの本文へ

50g増量ペヤング再び！価格はレギュラーと同じで、数量限定

2025年08月12日 10時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

増量版が好評のため復活！

　まるか食品は、“めん50g増量”バージョンである「ペヤングソースやきそば 50周年数量限定品 第2弾」を8月11日から発売中です。231円（希望小売価格）。

50周年記念でペヤング50g増量

　即席麺ブランド「ペヤングソースやきそば」が今年の3月で発売から50周年を迎えたことを記念した、めん50g増量品。3月にも「50周年数量限定品」として同様の商品が登場して、好評だったため第2弾として復活です。

　レギュラーの「ペヤングソースやきそば」がめん重量が90gであるところ140gの大容量に。希望小売価格はレギュラー品と同じです。

　本格的鉄板やきそばをイメージした、コシのある麺を採用したカップやきそば。発売当初から変わらない、まろやかながら後味に酸味の残る飽きのこない味付けのソースがついてきます。気になるカロリーは1食842kcal。

価格が変わらないのがうれしい

　希望小売価格は増量バージョン（140g）でもレギュラー（90g）のものと変わらないので、レギュラーを買うよりお得です！　普段のペヤングだとちょっとボリュームが物足りないと感じていた人はこの機会に買いだめておきたいくらいですね。

　

※記事中の価格は税込

