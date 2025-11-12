スクウェア・エニックスは11月12日、全世界500万本 ※ を突破したRPG「オクトパストラベラー」シリーズの最新作『オクトパストラベラー0』において、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Window）にて体験版『OCTOPATH TRAVELER 0 Prologue Demo』の配信を開始した。また、新たにストーリートレーラーを公開している。

※全世界出荷本数とダウンロード数の合計

本作の発売日は、2025年12月4日［PC（Steam）版は12月5予定］。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに7678円、そのほかのエディションも用意されているので下記を確認してほしい。

▼ストーリートレーラー

▼体験版ダウンロードはこちら

・Nintendo Switch 2：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102549

・Nintendo Switch：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096473

・PlayStation 5：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA29437_00-OCTDEMO0000PS5JP

・PlayStation 4：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA54196_00-OCTDEMO0000PS4JP

・PC（Steam）：

https://store.steampowered.com/app/3014320/

・Xbox Series X|S／PC（Windows）：

https://www.microsoft.com/store/productid/9N3RMJ3N89S4

※PC（Steam）版は2025年11月13日に配信を予定しております。

■体験版について

① 本体験版では物語の序盤を「3時間」まで遊べる。

② 製品版と同じく「あなただけの主人公」を作成することが可能。

③ 本体験版のセーブデータはそのまま製品版へ「引き継いで」遊べる。

■ストーリートレーラー

本作の世界観を彩る楽曲と名シーンを詰め込んだストーリートレーラーを公開。体験版とあわせて、ぜひこちらもチェックしながら、発売日を待とう。

また、ダウンロード版予約特典／パッケージ版初回封入特典として、旅路を支える心強いアイテムを詰め込んだ「旅立ち応援パック」が付属するので、ぜひ予約を。

▼『OCTOPATH TRAVELER 0 / オクトパストラベラー0』 ストーリートレーラー

https://youtu.be/iU1fDcOFAgI

【ゲーム情報】

タイトル：オクトパストラベラー0

ジャンル：シングルプレイRPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）

※パッケージ版はSwitch 2／Switch／PS5／PS4のみ。

発売日：2025年12月4日 ※PC（Steam）版は12月5予定

価格：

通常版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレターズエディション：2万5980円（パッケージ版）★

デジタルデラックスエディション：9878円（ダウンロード版）

★：コレクターズエディションはスクウェア・エニックス e-STORE専売。パッケージ版に加え、Steamキーコード版もあり。

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版・ダウンロード版ともに、Switch 2版はNintendo Switch 2でのみ遊ぶことができます。

※Switch版を後からSwitch 2版へアップグレードすることはできません。また、Switch 2版へのアップグレード対応は予定しておりません。購入の際はお間違いのないようご注意ください。

© SQUARE ENIX