任天堂が公式YouTubeチャンネルで配信する情報番組「Nintendo Direct（ニンテンドーダイレクト）」。例年9月中旬に配信されるため、任天堂ファンは告知を待ちわびている状況だ。

2025年6月に新ハード「Nintendo Switch 2」を発売して以来、「ドンキーコング バナンザ」や「カービィのエアライダー」などタイトルにスポットを当てた番組は配信されてきた。しかし、本編的な「ニンダイ」は3月末以来、約4ヵ月ほど配信されていない。

3月末のニンダイでは「リズム天国 ミラクルスターズ」「トモダチコレクション わくわく生活」（いずれも初代Switch向け）が発表済み。そのほか、新ハード向けの任天堂タイトルもドカンと来るのではないかと、ファンからの期待が高まっている。

また、一部のユーザーは「スーパーマリオブラザーズ」が40周年（！）を迎えることに注目し、新作やリメイクなどの予想で盛り上がっている状況だ。

もういつ告知が来てもおかしくない「ニンテンドーダイレクト」。任天堂公式X（Twitter）や、専用アプリ「Nintendo Today!」でのチェックをお忘れなく。

© Nintendo