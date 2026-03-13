「モンハンストーリーズ3」本日発売 好評の声のなかに「崖で詰んだ」「タスケテ」の声も 安心して登れるから！
カプコンは3月13日、シリーズ最新作「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」を発売した。
本作はハンティングアクション「モンスターハンター」の世界観をもとに、モンスターと共闘する“ライダー”として冒険するRPGシリーズの第3弾。2026年2月から体験版が配信されており、約1ヵ月間、骨の髄までしゃぶり尽くすかのようなやり込みをするプレイヤーもいて盛り上がっていた。
そしてついに発売を迎え、多くのプレイヤーが体験版の“その先”へと旅立ち、「めっちゃ面白い」「禁足地へ行ってきます。探さないでください」「序盤から情緒がヤバい件」「ご飯が美味そう！」「どうやってもキャラメイクが可愛くなるのすごい」など、歓喜の声をあげている。
いっぽうで、体験版の先で「壁登りできるモンスターが手持ちにいなくて詰んだ」と困っている投稿が多く見られた。じつはその崖、モンスターから降りれば“人力で登れる”のでご安心を。
ほかには「ワープしちゃって進めなくなった」という声も。本作ではマップ間が直接歩いて繋がってないこともあり、戸惑う場面もあるようだ。全体マップのファストトラベルからいけるかもしれないので、お試しあれ。
なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。
●過去最高に面白い！「モンハンストーリーズ3」ヒトの業すら感じる生態系いじりが楽しすぎる件【先行プレイレポ】
https://ascii.jp/elem/000/004/372/4372413/
【ゲーム情報】
タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
ジャンル：RPG
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年3月13日
価格：
スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ
デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM