カプコンは3月13日、シリーズ最新作「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」を発売した。

本作はハンティングアクション「モンスターハンター」の世界観をもとに、モンスターと共闘する“ライダー”として冒険するRPGシリーズの第3弾。2026年2月から体験版が配信されており、約1ヵ月間、骨の髄までしゃぶり尽くすかのようなやり込みをするプレイヤーもいて盛り上がっていた。

そしてついに発売を迎え、多くのプレイヤーが体験版の“その先”へと旅立ち、「めっちゃ面白い」「禁足地へ行ってきます。探さないでください」「序盤から情緒がヤバい件」「ご飯が美味そう！」「どうやってもキャラメイクが可愛くなるのすごい」など、歓喜の声をあげている。

いっぽうで、体験版の先で「壁登りできるモンスターが手持ちにいなくて詰んだ」と困っている投稿が多く見られた。じつはその崖、モンスターから降りれば“人力で登れる”のでご安心を。

ほかには「ワープしちゃって進めなくなった」という声も。本作ではマップ間が直接歩いて繋がってないこともあり、戸惑う場面もあるようだ。全体マップのファストトラベルからいけるかもしれないので、お試しあれ。

なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

ジャンル：RPG

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年3月13日

価格：

スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ

デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM