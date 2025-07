ポケモンが配信するスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」にて、2025年7月14日より「2周年記念フェスティバル」を開催すると告知された。

このイベントでは、ホウエン地方の御三家「キモリ、アチャモ、ミズゴロウ」が新登場する。「ポケットモンスター ルビー・サファイア」で最初に仲間になるポケモンたちだ。

この発表にユーザーは「やったぁぁぁ!!」「私の青春だー!」「全盛期だった時の御三家!!」と大はしゃぎ。なかには「もう2周年か…」と時の流れの早さを実感するコメントも。

また、7月7日~7月14日には「もうすぐ2周年キャンペーン」を開催。1周年で登場したパルデア地方の御三家「ニャオハ、ホゲータ、クワッス」が出現しやすくなるほか、なべ容量が1.5倍になるなど、よりエナジーを稼ぎやすい期間になる。

さらに、7月18日~7月27日の間、初のリアルイベント「渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP」を開催。これまでを振り返る展示や巨大なカビゴンが出現し、特別なイベントグッズを販売するショップも開催するという。

・【イベント予告】2周年記念フェスティバル

https://www.pokemonsleep.net/news/323834313032353239353232383630303333/

・【キャンペーン】「もうすぐ2周年キャンペーン」

https://www.pokemonsleep.net/news/323834313133333034383730313931313035/

・「渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP」特設サイト

https://www.pokemonsleep.net/event2025/

