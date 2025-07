ポケモンより配信中のスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」では、2025年7月14日より「2周年記念フェスティバル」が開催中。ホウエン地方の御三家「キモリ、アチャモ、ミズゴロウ」や「プラスル」と「マイナン」が新登場するなど、大きな動きを見せて盛り上がっている。

一挙に新ポケモンが5種類(進化後も含めれば計11種)も追加され、嬉しい反面ポケサブレが枯渇する(ポケモンをゲットするアイテム)ユーザーも続出している。

そんなタイミングで運営は「わかっていますよ、さぁこちらをどうぞ」とばかりに、課金のアイテムパックを販売開始。1つあたり「スーパーサブレ×6、ポケサブレ×7、おこうとアメ」が手に入るとあって、非常に魅力的だ。

ユーザーのなかには漫画「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」の画像とセリフを引用し、「“ある”のがいけない!」とリミッターを外して、課金アイテムを片っ端からカゴへ突っ込む様子を見せる人も。気持ち、すごくわかる。

さらに今後、7月20日からは「2周年記念パックS/M/L」が、7月23日からは「ニュームーンデーパック vol.3」も販売予定。ご利用は計画的に。

なお、「ポケスリ」の2周年本番は7月20日で、7月21日には「ポケモンプレゼンツ」配信記念の「ねむけパワー1.5倍」キャンペーンも実施する。次々と登場する2周年企画、ポケモンたちの可愛い寝顔を集め、全力で楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。