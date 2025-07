Behaviour Interactiveは7月9日より、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、米AMCの大ヒットTVシリーズ「ウォーキング・デッド」とのコラボレーションを実施し、PTB(パブリックテストビルド)をSteamにて開催中だと発表。

本コラボレーションチャプターとなる「Dead by Daylight: The Walking Dead(ウォーキング・デッド)」は、2025年7月30日より各デジタルストアで配信予定だ。

本コラボレーションチャプターでは、シリーズの主人公「Rick Grimes」(リック・グライムス)と、そのパートナーである「Michonne Grimes」(ミショーン・グライムス)の2名がサバイバーとして参戦し、近日発売予定の「ウォーキング・デッドコレクション」では、レジェンダリースキンとしてシリーズ内でも高い人気を誇る「Daryl Dixon」(ダリル・ディクソン)が登場する。

サバイバーには、チームワークに特化した6種類の固有パークに加え、原作でリック・グライムズを演じるアンドリュー・リンカーンさんとダリル・ディクソンを演じるノーマン・リーダスさんによるオリジナル音声も収録されており、原作シリーズの長年のファンはもちろんのこと、「ウォーキング・デッド」になじみのないプレイヤーにとっても見逃せない、大型コンテンツが霧の森に加わる。

圧倒的リーダーの素質を持つサバイバー「リック・グライムス」

リック・グライムスはこれまで過酷なシチュエーションの中を生き抜いてきた人物であり、暴力や恐怖は彼の日常の一部だった。しかし、幾度となく死と隣りあわせの状況に直面し、限界をも超えるような経験をしてきたにもかかわらず、彼の中には怒りよりも慈悲の心が勝った状態で存在しているのだった。

リックは仲間を救うために自らを犠牲にするという英雄的な行動の末、霧の中へと引き込まれる。彼の豊富なサバイバル経験は、霧の森においても頼もしい存在となり、天性のリーダーとして彼が持つ覚悟と責任感は、3つの固有パークにも色濃く表れている。

・「Apocalyptic Ingenuity(終末世界の知恵)」:チェストを漁ると破壊されたパレットをもろいパレットに置き換える能力を得る。

・「Come and Get Me!(捕まえてみろ!)」:サバイバーをフックから降ろした後、しゃがんで静止中にパークを使用すると、周囲にいる負傷・瀕死状態のサバイバーのうめき声と血痕を一時的に完全に消し去ることができる。代わりに、叫び声を上げて短時間自らの位置がキラーから見えるようになる。

・「Teamwork: Toughen Up(チームワーク:強化)」:自分が負傷中に近くのサバイバーがキラーを怯ませるか目眩ましすると、一定時間自らのうめき声、足跡、血痕が完全に消える。

勇敢で思いやりに満ちたサバイバー「ミショーン・グライムス」

リックのパートナーであるミショーンも、サバイバーとして霧の森に参戦する。勇敢で思いやりに満ちた彼女は、どれほど困難で絶望的に思える状況でもその信念が揺らぐことはない。リックが自らを犠牲にして姿を消した後、ミショーンは彼がどこかで生きているのでは……と思いを拭いきれずにいた。

彼女は愛用の刀を手に、彼に何が起きたのか真相を探るために旅立つことに。そしてある日、暗闇へと続くトンネルの奥深く、黒い霧の向こうからリックの声が聞こえてきたのだ。彼女はその声を追い、道中で刀を失いながらも、やがて月明かりに照らされた謎の焚き火の前へとたどり着くのだった。

数多くの死と向きあう中で培われた彼女のサバイバル本能は、3つの固有パークに如実に表れている。

・「Conviction(信念)」:負傷したサバイバーを治療することで発動し、自分が瀕死状態のときに一定時間だけ即時回復できる能力を得る。ただし、その間に回復しきれなかった場合は重傷状態となり、その後一定時間が経過すると、再び瀕死に戻る。

・「Last Stand(最後の抵抗)」:チェイス中ではない時にキラーの脅威範囲内に入ったあと、高速乗り越えを行うと一定時間キラーを怯ませることができる。

・「Teamwork: Throw Down(チームワーク:挑戦)」:パレットでキラーを怯ませることに成功すると、近くにいる負傷したサバイバーに我慢状態を付与し、キラーのオーラを可視化する。

ダリルも登場! 原作ファンにはたまらない、大注目の「ウォーキング・デッドコレクション」

チャプター発売時に登場する「ウォーキング・デッドコレクション」では、シリーズを象徴する複数のコーディネイトが収録されている。その一部として、ダリル・ディクソンがリック・グライムス用のレジェンダリースキンとして登場。

ほかにも、リック用の「地球で過ごす最後の日」コーディネイトと「残酷な目覚め」コーディネイトに加え、ミショーン用の「次の世界」コーディネイトや「選択の果て」コーディネイトなどが登場する。

「喜びの庭」のマップでは原作を彷彿とさせる特別な仕掛けが!

大ヒットTVシリーズ「ウォーキング・デッド」を象徴する舞台の一部が特別仕様で再現されており、リックまたはミショーンが「喜びの庭」のマップに登場すると出現する仕組みとなっている。

「ウォーキング・デッド」シーズン3および4に登場する刑務所の構造や、ファンにとって非常に印象深い「Don’t Open, Dead Inside(開けるな、中に死者がいる)」と書かれた病院の扉などが含まれている。

これらの仕掛けはエンティティによって蝕まれており、2つのホラーの世界が融合した、独特で不気味なビジュアルを生み出している。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

