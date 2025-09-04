Behaviour Interactiveは9月4日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）で発売中の非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト）について、新たなオリジナルチャプター「Dead by Daylight: Sinister Grace（シニスター グレイス）」のPTB（パブリックテストビルド）を、Steamにて開始したと発表。

本チャプターではタイに古くから伝わる民話をインスピレーションに、新たなキラー「The Krasue」（ガスー）と新たなサバイバー「Vee Boonyasak」（ヴィー・ブーニャサク）が追加され、何とも薄気味悪い世界へとプレイヤーを誘う。両キャラクターが抱く音楽への深い情熱が物語を形作っており、今回切っても切り離せない要素となっている。

また、本チャプターでは6つの固有パークが登場し、多彩なプレイスタイルを可能にしている。「Dead by Daylight：悪魔城ドラキュラ」チャプター以来となる「呪術」パークも登場し、キラーとサバイバー双方に新たな駆け引きと緊張感をもたらす。

タイに古くから伝わる民話をヒントにした、これまでにないテイストのホラーに挑戦

『Dead by Daylight』では、これまで数々のホラーの名作と記憶に残るコラボレーションを実現してきたが、本チャプターは特別な意味を持っていると言える。完全オリジナルチャプターの制作においては、数えきれないほど存在するホラーのサブジャンルの中から斬新なテーマを取り上げることが可能。そのため今回はこれまでにないテイストのホラーとして、タイの民話に注目したという。

ガスーはタイの文化において最も恐れられる存在の一つで、不気味な起源とグロテスクかつ強烈な外見を持ちあわせている。『Dead by Daylight』に登場した歴代キラーの中でも、とくにインパクトのあるキャラクターとして斬新に映ることだろう。

本チャプターについて、『Dead by Daylight』シニア・クリエイティブディレクターのデイブ・リチャード氏は以下のように述べている。

「本チャプターを制作するにあたり、ゴア表現を好む方に喜んでもらえるものを作りたいと考えました。ガスーの変貌はその象徴であり、彼女の肉体が圧力に耐えきれずに裂け、剥がれ落ちていく様を、強烈な見せ方を取り入れて表現しています。天使のような声を持つ美しい女性が、臓器を垂れ下げ血を滴らせながら、悪夢から飛び出してきたかのような不気味な化け物へと変貌する姿は、非常にインパクトある対比を生み出します。その落差こそが見る者を惑わせ、不気味な余韻を残し、彼女がこれまで歩んできたストーリーに強い関心を引き寄せることになるでしょう。」

一度見たら忘れられない……強烈なインパクトが脳裏に焼き付く不気味すぎる姿

ガスーは若く魅惑的な女性の風貌で現れる、ふわふわと漂う生首の化け物。彼女は生首の姿になると、まるで風船が糸を垂らしながら浮遊するように、内臓をぶら下げながら浮かび上がる。そして飽くなき飢えを満たすため、宿主の肉体を切り離して、夜な夜な獲物を狩りに出かけていくのだ。

今回『Dead by Daylight』に登場するガスーの元の姿は、かつて将来を嘱望されたオペラ歌手「Burong Sukapat」（ブロング・スカパット）。その美貌に匹敵する美しい歌声を持っていた彼女だったが、ある日怪しい取引を持ちかけられ、名声のためにその誘いを受け入れてしまう。その代償として“あるもの”を自分の体に宿らせることとなり、ガスーの呪いが始まるのだった………。

ガスーをプレイする際、「生首」と「人間」の2つの姿を切り替えながら、それぞれ異なる手段で狩りを楽しめる。浮遊する生首の姿では移動速度が上昇し、腸を鞭のように振るう近接攻撃「Intestinal Whip」（腸の鞭）を繰り出せる。一方、人間の姿では飛び道具「Leeching Gland」（ヒル分泌腺）を吐き出し、命中したサバイバーを感染させることで、攻撃耐性を低下させる。

この二つの形態を状況に応じて切り替えることで、プレイヤーは幅広い戦術を展開でき、とくに熟練プレイヤーにとっては高い可能性を秘めたキラーとなるだろう。

音楽を愛すエネルギッシュなドラマー「ヴィー・ブーニャサク」

故障したアンプ、汗だくのライブハウス、壊れかけの車……

そのすべてが生きている実感を与えてくれる。－ ヴィー・ブーニャサク

バンド「Axekick」（アクスキック）のドラマーであり、その中心である「ヴィー・ブーニャサク」は、音楽のためなら血のにじむような努力を惜しまない。そして古びた車でタイ全土をツアーで巡った彼女は、その過酷な経験からメンタルも鍛えられたのだった。霧の森に誘われたことはバンドにとって不運そのものだったが、その件で彼らは世の中の話題となり、ストリーミング数は過去最高を記録した。

数々のミュージシャンがいる『Dead by Daylight』に新たに加わるヴィーは、周囲を虜にするほどの明るさとエネルギッシュさで新しい風を吹き込むことだろう。ロックの精神を宿したパークとプレイスタイルを備えた彼女の参戦は、まさに強烈なドラムソロのような衝撃を与える。ヴィーについて、デイブ・リチャード氏は次のようにコメントしている。

「霧の森にミュージシャンを迎えることはとても楽しく、もうすぐ一つのバンドが組めるくらいキャラクターが揃ってきました。僕自身もドラマーなので、ヴィーは特別な存在です。彼女の物語を描き、そのユニークなエネルギーが『Dead by Daylight』の世界に加わる様子を見ることができ、本当に嬉しいです。」

「Dead by Daylight: Sinister Grace」は、本日2025年9月4日0時よりSteamにて期間限定でプレイ可能。プレイ環境のある人は、ぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Dead by Daylight

ジャンル：ホラー・アクション

配信：Behaviour Interactive

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）

配信日：配信中

価格：

PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円

Nintendo Switch版：4600円

Xbox Series X|S／Xbox One：3056円

PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円

CERO：Z（18才以上対象）

